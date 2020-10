Campionati Pony e Under 14 di Endurance, il settore è in crescita

Roma, lunedì 19 ottobre 2020 – È stato grazie al forte impegno del Comitato Organizzatore Wild Horse Associazione Equestre, che la manifestazione ha trovato spazio presso il Campo Sportivo in Loc. Ponticelli, in sinergia con il Comune di Città della Pieve ed in particolare anche grazie allo slancio dimostrato dal Sindaco Fausto Risini, che nella sua totale disponibilità ha presenziato e premiato durante la manifestazione.

Insieme ai campionati dedicati ai giovanissimi si sono svolte anche la 2^ Tappa del Campionato Regionale Umbria e la Finale Tappa Unica Campionato Interregionale Umbria-Toscana- Lazio.

La forte adesione alla manifestazione di interesse federale ha riconfermato che, nonostante le difficoltà che questo 2020 hanno caratterizzato il calendario sportivo, la disciplina è seguita e praticata con molta passione e coinvolge sempre più le giovani leve, quelle che rappresentano il nostro importante vivaio per la pratica di alto livello.

Alla partenza nelle varie categorie Pony circa cinquanta binomi, ed altrettanti iscritti nelle categorie Under 14 del Campionato, provenienti da Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Sardegna e Veneto.

Le categorie del Campionato Italiano Pony svoltosi sabato 17 ottobre sono state Elitè, Pony B, Pony A e Avviamento. Classifiche QUI

Nella giornata di domenica 18 si è svolto invece il Campionato Italiano Under 14, articolato nelle categorie Cat.CEN/B Under 14; CEN/A Under 14 e Debuttanti Under 14. Classifiche QUI