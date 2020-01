Fise Awards 2020: ospiti speciali per una serata speciale

Roma, 26 gennaio 2020 – Cresce l’attesa in vista della serata di domani, quando dalle ore 19.00 al Salone dei Cavalieri del Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel prenderà il via la cerimonia di premiazione dei Fise Awards 2020.

A chi andrà il riconoscimento speciale di Cavallo Magazine per il cavaliere o l’amazzone che nell’anno appena trascorso ha meglio rappresentato “L’Italia nel Mondo”?

Ancora non lo sappiamo, ma possiamo dirvi i nomi degli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport che interverranno per applaudire i campioni dell’equitazione: Roberto Cipullo (produttore cinematografico), Roberto Ciufoli (attore), Adriana Romero (modella), Cristian Marazziti (regista), Fabrizio Nardi (comico), Giulia Luzi (attrice e cantante), Massimiliano Varrese (attore), Valentina Melis (attrice), Camilla Ferranti (attrice), Francesco Ferdinandi (attore), Carlotta Mantovan (personaggio Tv con la passione dell’equitazione), Fabiola Biancospino (attrice), Rudy Zerbi (personaggio Tv), Marco Di Buono (conduttore e attore), Carlo Molfetta (ex atleta, Campione Olimpico Taekwondo Londra 2012), Flavia Tartaglini (atleta, Vela), Juri Chechi (Campione olimpico ginnastica Atlanta 1996), Carolina Erba (atleta, Scherma), Valerio Aspromonte (atleta, Scherma specializzato nel fioretto. Campione olimpico a squadre a Londra 2012), Leonardo Bocci (Actual, YouTuber), insieme ai Testimonial della Fondazione Operation Smile Onlus Stefano Masciarelli (attore), Livia Azzariti (conduttrice televisiva), Michele Mirabella (regista, autore e conduttore) e altre personalità.

Savino Zaba, attore e conduttore televisivo/radiofonico, sarà anche quest’anno il presentatore dell’evento assieme a Carolina Rey mentre Cristian Micheli darà il suo contributo e la sua voce per il commento tecnico.

Nell’attesa, qui la lista di tutti i premiati di domani sera, dove vi ricordiamo si parlerà dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, grazie alla preziosa qualifica ottenuta dalla squadra del Concorso Completo (agente delle Fiamme Oro Pietro Roman, Arianna Schivo, Giovanni Ugolotti, 1° aviere scelto Vittoria Panizzon) e all’importante pass individuale per il Salto Ostacoli conquistato da Emanuele Gaudiano.

Si parlerà anche di Paralimpiadi di Tokyo 2020, grazie alla presenza di diversi atleti della long list che hanno puntato sul mirino l’appuntamento paralimpico del Paradressage. Si guarderà, poi, ai Mondiali del 2022, che l’Italia ospiterà – per le discipline del Completo e degli Attacchi – al Centro Equestre Ranieri di Campello dei Pratoni del Vivaro.

Questo e tanto altro al Gran Gala di Beneficenza FISE in collaborazione con Operation Smile Onlus, appuntamento imperdibile, possibile anche grazie al supporto dei tanti partner che hanno voluto sostenere l’iniziativa: Cavalleria Toscana, Amadori, Berton Rimorchi, Elementa,Grimaldi Lines, KEP Italia, Monrif Group,Land Rover, MAG JLT, MyHorse, Parlanti, Dimensione Suono Soft, Ride Up, Safe Riding, Tre Emme Viaggi, Goldspan, Vatami X Wella, SportItalia e al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Resort