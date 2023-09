IX ‘Cavalli…e non solo’: allo Sporting Club Monterosa anche cani e pony!

Novara, 7 settembre 2023 – Un grande weekend con lo sport e l’attesa per la IX edizione di “Cavalli e…non solo”.

Un appuntamento speciale dedicato ai bambini, alle famiglie e alle competizioni sportive, in questo fine settimana riservato ai Campionati Italiani di Completo Pony.

Il grande sport, ancora una volta protagonista assoluto nelle splendide campagne novaresi, trova per questo appuntamento il sostegno della Regione Piemonte per promuovere le principali attrazioni turistiche dei territori piemontesi.

L’appuntamento sportivo, infatti, che richiama i giovani atleti da tutta Italia, inserito all’interno dei Grandi Eventi della Regione Piemonte, sarà l’occasione per scoprire le realtà del territorio piemontese: dai laghi (Maggiore, D’Orta) alle colline, dai meravigliosi paesaggi al patrimonio culturale artistico.

Inoltre, grazie alla presenza dell’Associazione Novara Green inserita all’interno del progetto “Plastic Free” promosso dalla Regione Piemonte, questo evento avrà il grande compito di sensibilizzare il pubblico al rispetto per l’ambiente.

Sport e Natura, il connubio di questo weekend!

Parte, sabato 9 settembre il Campionato Italiano di Completo Pony con la disciplina del salto ostacoli e dressage.

Domenica 10 settembre con la disciplina spettacolare del cross country.

Una grande occasione per consolidare, già in tenera età, il binomio uomo-cavallo per educare i giovani atleti e campioni in erba allo splendido rapporto tra l’atleta uomo e l’atleta cavallo.

Questo appuntamento consolida il lavoro costante che lo Sporting Club Monterosa Novara mette in campo sportivo, riportando gli sport equestri della Regione Piemonte in una vetrina internazionale, ma soprattutto rafforza la sua attività di promozione della cultura equestre attraverso l’organizzazione di tanti eventi collaterali.

L’appuntamento di Cavalli e…non solo esalta il concetto di amore per la natura e per i nostri amici a 4 zampe, contribuendo ad una crescita sana e consapevole dei nostri giovani per aiutarli nella corretta relazione emotiva con il mondo che li circonda.

La giornata di domenica 10 settembre dedicata anche alle famiglie, ospiterà diverse aree dedicate alle dimostrazioni di: EDUCAZIONE DI BASE, RICERCA OLFATTIVA, TRICKS (domande e curiosita’) a cura di ASD GO GO DOG di Silvia Rossi; DOG AGILITY, HOOPERS a cura di AREA 51 di Silvia Guccione.

La mattina alle ore 10.30 nel maneggio coperto una simpatica attività riservata ai cani e i loro padroni: un percorso di esercizi a step con punteggi a cura di DOG’S MOVE EXTREME di Nervi Valentina

Ma il momento più atteso per i tanti bambini, che comporranno l’indiscutibile giuria, è con l’appuntamento dell’elezione “MODEL PET”, tanti amici pelosi protagonisti in passerella per catturare con simpatia e gioiosità l’attenzione dei più piccoli e, lanciare un messaggio di sensibilizzazione contro l’abbandono dei nostri più fedeli compagni di vita.

Il Presidente Notaio Claudio Limontini, esprime la felicità di “ripartire con le iniziative pubbliche allo Sporting Club Monterosa.

Ancora una volta una occasione imperdibile per festeggiare insieme ai nostri amici pelosi, da sempre tra i principali compagni dell’uomo.

Per questo weekend, lo sport vedrà in gara i più piccoli con i Campionati Italiani di Completo Pony.

Un sentito ringraziamento va alla Regione Piemonte per il suo sostegno e per la possibilità che, anche attraverso queste iniziative, si possano conoscere le peculiarità turistiche ed eno-gastronomiche di questo meraviglioso territorio”.

Come per tutti gli importanti appuntamenti dello Sporting Club Monterosa Novara, anche questa edizione di Cavalli e…non solo punta l’attenzione sugli aspetti sociali: unire sport e solidarietà.

Il ricavato delle offerte della giornata sarà destinato al progetto “borsa della spesa” dedicato alle famiglie novaresi in difficoltà.

Comunicato stampa di Patrizia Barsotti per Sporting Club Monterosa