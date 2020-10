In lizza per il titolo

Bologna, 2 ottobre 2020 – Seconda giornata di sport per il Campionato italiano di polo che si sta disputando a Roma. Gli ultimi match giocati oggi nel girone A e nel girone B hanno decretato i nomi dei polo team finalisti.

Spettacolari e combattute le partite odierne disputate sui terreni di gioco del Roma Polo Club e dell’Acquedotto Romano Polo Club. Nell’americana doppia vittoria del polo team Battistoni-Castelluccia su Los Avellanos-Clanis (8 a 3) e su La Vandea (10 a 5) e di quest’ultima su Los Avellanos-Clanis (9 a 3).

Nelle due successive partite Villa a Sesta, VAS-Pier.Gio. e Nautor’s Swan hanno spadroneggiato rispettivamente nei match contro Acquedotto Romano (12 a 4) e Land Rover Polo Team (10 a 2).

La squadra romana di Battistoni-Castelluccia (Alessandro Barnaba – capitano, Stefano Giansanti, Giordano Magini e Patricio Rattagan) e quella della toscana VAS-Pier.Gio. (Giorgio Cosentino – capitano, Ignacio Brunetti e Eduardo Menendez Junior) si sono così qualificate per giocare la finale del Campionato Italiano di Polo 2020 che sarà disputata al Roma Polo Club domenica in tarda mattinata.

Per la medaglia di bronzo Nautor’s Swan (Ginevra Visconti – capitana, Ginevra D’Orazio, Joaquin e Segundo Capello) incontrerà un’altra romana, La Vandea (Matteo Costacurta, Therence Cusmano – capitano, Jaimie Le Hardy e Fabrizio Bulgarini).

Le altre tre squadre partecipanti (Los Avellanos-Clanis, Acquedotto Romano e Land Rover Polo Team) si confronteranno sempre domenica, ma nel pomeriggio, in un match all’americana, valido per il Trofeo Roma Polo Club.

«Quelle di domenica – ha commentato Franco Piazza, tecnico della FISE per il polo e direttore del torneo – saranno finali bellissime perché il livello di gioco è ottimo, come dimostrato nelle prove di qualificazione. Le squadre in campo per il titolo erano sulla carta quelle più accreditate e lo hanno confermato».

Per lo streaming della finale che si giocherà domenica 4 ottobre al Roma Polo Club CLICCA QUI