Polo: al via il Campionato d’Italia

Bologna, martedì 29 settembre 2020 – Domenica 4 ottobre sapremo quale sarà la squadra campione 2020, ma intanto una vittoria alla vigilia dell’inizio del Campionato d’Italia di polo la si può già celebrare… Ed è quella della manifestazione in sé stessa: perché mai nelle trentaquattro edizioni della competizione tricolore disputate fino a oggi si erano registrate sette squadre in campo per contendersi il titolo… Un record, insomma: e lo si festeggerà sui terreni del Roma Polo Club per l’appunto da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. L’evento organizzato dal Dipartimento Polo della Fise vedrà pronte alla sfida cinque squadre romane, una umbra e una toscana. Le romane sono La Vandea (hpc 5) e Land Rover Polo Team (hpc 6) entrambe appartenenti al Roma Polo Club, poi Castelluccia-Battistoni (hpc 5) del Castelluccia Polo Club, Nautor’s Swan (hpc 5) del La Ginevra Polo Club e Acquedotto Romano Polo Club (hpc 5) dell’Acquedotto Romano ARPC. La squadra umbra è Los Avellanos-Clanis (hpc 6) del Club Los Avellanos di Città della Pieve; la toscana è VAS-Pier.Gio, (hpc 6) del club aretino Villa a Sesta, campione uscente.

Adesso dunque la parola spetta al campo: a dirigere la manifestazione tricolore sarà Franco Piazza, l’arbitro Nicola Scorticini, lo speaker Gianluca Magini. Domenica sapremo anche il nome mancante a questo elenco: quello della squadra campione d’Italia… !