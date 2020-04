Addio a William Ringrose, leggenda d’Irlanda

Bologna, giovedì 30 aprile 2020 – Un’altra triste notizia per il mondo dello sport equestre dopo quelle recentissime della scomparsa di Margit Otto-Crepin e di Liz Edgar. Ci ha lasciato il colonnello William Ringrose, da tutti conosciuto come Bill Ringrose, leggendario nome del salto ostacoli irlandese, grande protagonista della vita sportiva e militare dell’Isola dello Smeraldo come atleta, come ufficiale, come dirigente. Come uomo di cavalli. Nato il 13 giugno del 1930, Bill Ringrose ha partecipato a due Olimpiadi, quella di Stoccolma 1956 e di Roma 1960: rispettivamente in sella a Liffey Vale a Loch An Easpaig. Proprio quest’ultimo è stato il più importante compagno delle sue imprese sportive, tra le quali il 3° posto nel Campionato d’Europa 1963, quello vinto da Graziano Mancinelli a Roma in Piazza di Siena in sella a The Rock e Rockette. Piazza di Siena è stata un teatro importante per Ringrose, non solo per la medaglia di bronzo europea: nello Csio del 1961, infatti, sempre in sella a Loch an Easpaig vi ha vinto il Gran Premio Roma. Il colonnello Ringrose al di là dei suoi meriti di atleta, è stato davvero un uomo di riferimento per il salto ostacoli irlandese: comandante della famosa Scuola Militare di Equitazione di Dublino (McKee Barracks), è poi stato capo équipe della squadra nazionale di salto ostacoli negli anni Settanta e Ottanta. Uomo raffinato ma essenziale, gentile ma asciutto tanto nei modi quanto nel fisico: una figura per sempre indimenticabile nella galleria dei grandi del nostro sport.