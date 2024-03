Christian Kukuk: trionfo a Wellington

Wellington, domenica 31 marzo 2024 – Per Christian Kukuk si tratta senza alcun dubbio di una delle più importanti e prestigiose vittorie della carriera: il cavaliere tedesco ieri in sella a Checker ha conquistato il primo posto nel Gran Premio Rolex dello Csi a cinque stelle disputato in Florida nell’ambito del Winter Equestrian Festival.

Trentanove partecipanti alla gara tra i quali numerosissimi nomi di massimo livello (dal numero uno del mondo Henrik von Eckermann al campione olimpico Ben Maher, e poi Peder Fredricson, Rodrigo Pessoa, Laura Kraut, Cian O’Connor, Darragh Kenny, Richard Vogel, Kent Farrington… ), nove i qualificati per il barrage. Alle spalle del vincitore si è inserito al 2° posto lo statunitense McLain Ward in sella a Ilex e al 3° l’ugualmente statunitense Karl Cook sui Kalinka van het Zorgvliet.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO ROLEX

