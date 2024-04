Tanta Italia tra gli Arabi dell’Ifahr in pista

Bologna, 2 aprile 2024 – Neil Abrahams, presidente dell’IFAHR Pattern & Supervisory Committee, ha ufficializzato e diramato il calendario 2024 delle pattern e listed IFAHR per l’Europa e l’Africa settentrionale. Il numero di queste corse è in ulteriore aumento, a conferma della continua espansione dell’attività sotto l’egida della Federazione Internazionale composta dalle associazioni nazionali che sovrintendono alle corse riservate ai cavalli arabi.

Il calendario di quest’anno comprende 66 tra pattern e listed, 54 delle quali in Europa e 12 nell’Africa settentrionale. La parte del leone spetta alla Francia, con ben 30 corse, con l’Italia che “guida” il gruppo delle altre nazioni europee in 7 corse, superata in assoluto solo dal Marocco con 10. Sarà proprio la nazione africana ad aprire il calendario con il Prix IFAHR Trophee del 12 aprile a Casablanca.

In Italia si inizierà invece il 23 giugno a Milano con la tappa tricolore della UAE President Cup, gruppo 2 dotato di 50.600 € sui 2000 metri. Le altre corse italiane inserite nel calendario internazionale sono l’IFAHR Trophy (listed, 24.200 €, m. 1950) del 16 agosto a Livorno, il Premio Regione Sardegna (listed, 30.800 €, m. 2400) del 14 settembre a Chilivani, la nuova corsa in attesa di denominazione (listed, 24.200 €, m. 1400) del 21 settembre a Siracusa, la Sheikh Zayed Bin Sultan Cup (listed, 24.200 €, m. 2200) e della Sheikha Fatima Bint Mubarak Cup (listed, 24.200 €, m. 1800) del 22 settembre a Roma, la Tower of Pisa Cup (listed, 24.200 €, m. 1750) dell’1 dicembre a Pisa.

Per il calendario completo delle corse IFAHR CLICCA QUI

Fonte: cs Anica