Coppa del Presidente: a Roma festeggiano Lombardia e Toscana

27 Maggio 2024 – La 91esima edizione di Piazza di Siena si è appena conclusa. Mentre nell’ovale i migliori cavalieri a livello internazionale si sfidavano per conquistare la Coppa delle Nazioni, il Gran Premio Roma e molti altri premi, nel galoppatoio di Villa Borghese si disputavano le gare nazionali. Tra queste, spicca la Coppa del Presidente, pony e cavalli. Ogni regione schiera in campo i suoi migliori binomi, agguerriti, preparati e determinatissimi a portare a casa l’agognato titolo. Per ciascuno di loro infatti è un’emozione enorme saltare a pochi metri dai professionisti in una location che porta con sé la magia, la storia e la passione che solo Piazza di Siena può regalare.

Tra i pony la medaglia d’oro è andata alla Toscana, mentre tra i cavalli alla Lombardia (replicando la prima posizione nella Coppa delle Regioni di Verona 2023 e nella Coppa del Presidente di Roma 2023). Ma procediamo con ordine…

Per quanto riguarda la Coppa delle Regioni pony tutte le squadre sul podio hanno chiuso la seconda prova con 4 penalità. Le medaglie quindi sono state assegnate in base al tempo. Si è aggiudicata la prima posizione la regione della Toscana, dimostrando di essere in grande forma. La squadra, agli ordini di Mario Giunti, ha chiuso il secondo percorso con sole 4 penalità in un tempo di 340,40. La squadra era composta da Giada Pelletti su Kodiak van Orchid’s (4/4), Jennifer Wang su Gazelle des Chenaies (4/0), Iole Volpi su Chexter de Bennes (0/0), Irene Tatini su Djinn de L’Eldorado (0/0) e Angelica Norcini su Muffin Annie (0/0).

Secondo posto per l’altrettanto meritevole squadra dell’Emilia Romagna. La squadra guidata da Davide Zanghi Dalle Olle ha chiuso anch’essa a 4 penalità con un tempo di 344,28. Hanno costruito questo fantastico risultato Veronica Monari su Eden de Menil (0/0), Benedetta Matrà su Derravaragh Mocha (0/0), Marta Travagli su Porto (4/0), Matilde Zuntini su Geronimo Z (4/4) e Martina Vitali su Vas Y Tournerie (12/0).

In terza posizione troviamo l’ultima squadra a concludere le due prove con 4 penalità in un tempo di 356,35, la Lombardia. Proprio questa regione aveva conquistato l’oro nella Coppa delle Regioni Pony di Verona 2023. La squadra, agli ordini del capo equipe Luigi Rossoni, era composta da Lucrezia Colombo su Exxon de L’Hoste (0/0), Emma Zaffarano su Schou Bert Victis (0/0), Beatrice Fancoli su Spiderman (4/0), Bianca Giannone su Esclan (12/0) e Edoardo Usai su Ab Tony Stark Ind (32/0).

Per quanto riguarda la Coppa del Presidente Intesa San Paolo riservata ai cavalli, proprio la Lombardia ha conquistato il primo posto. In questo caso la squadra guidata da Annina Rizzoli è stata l’unica chiudere le due prove e a zero penalità. Facevano parte della squadra Riccardo Vittori su Cayeto Z (0/0), Alessandro Noè su Chiclone (0/4), Gianluca Milner su Oost West van het Keizershof (0/0), Francesca Bisignano su Gannan (0/25) e Virginia Doneda su G. Rubertha R3 (0/0).

In seconda posizione troviamo invece la Toscana, che insieme all’oro della squadra pony conferma l’ottima preparazione dei giovani cavalieri di questa regione. Agli ordini di Sabino Pappalettera, la squadra composta da Mia Rossi su Bali (0/0), Gabriel Zagni Minucci su Haricot Vert (0/0), Vittoria del Cistia su Las Vegas (0/4), Giulia Romualdi su Limestone Grey (8/12) e Tea Incollu su Stardust (4/Elim) ha chiuso con 4 penalità.

Conquista infine la terza posizione la Sicilia di Bruno Nasisi. La sua squadra composta da Melania Milazzo su Fhera (4/0); Giovanni Strazzeri su Gady (4/0), Sara Sangregorio su Castigo Om (0/4), Elisabetta Guastella su Mazelle Van’t Prinseveld (0/8) e Silvia Tantillo su Maxsum (9/8) ha chiuso con 8 penalità.

Piazza di Siena si conclude così per i giovani cavalieri, con tante soddisfazioni e avendo costruito uno dei ricordi e delle emozioni più belle della propria carriera: quello di aver montato nel tempio dell’equitazione italiana.