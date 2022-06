Coppa delle Nazioni: l’Italia conquista la semifinale

Gorla Minore, venerdì 17 giugno 2022 – L’Italia ha iniziato l’opera con la vittoria della Coppa delle Nazioni di Atene il 6 giugno e l’ha infine completata oggi con la Coppa delle Nazioni dello Csio di Gorla Minore ottenendo il 4° posto. Risultati che ci consentono di chiudere al 1° posto la classifica del gruppo di qualificazione alla semifinale del circuito della Eef, praticamente la Seconda Divisione.

Il primo fondamentale passo verso l’auspicabile ritorno in Prima Divisione nel 2023 è stato quindi compiuto al meglio: ma per l’appunto è solo il primo passo. Gli altri dovranno essere un piazzamento nei primi cinque della semifinale e poi soprattutto la vittoria della finale, vittoria che abbiamo già conquistato nel 2021 (o comunque il primo posto tra le squadre non comprese nella Prima Divisione).

La nostra semifinale si disputerà a Budapest (Ungheria) dal 30 giugno al 3 luglio con in campo Austria, Germania, Grecia, Ungheria, Olanda, Svizzera oltre naturalmente all’Italia. L’altra semifinale invece avrà luogo a Deauville (Francia) dal 23 al 26 luglio con Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Le migliori cinque di una semifinale e le migliori cinque dell’altra semifinale si qualificheranno per la finale di Varsavia in programma dall’8 all’11 settembre. In finale la prima squadra in classifica tra quelle che non sono in Prima Divisione conquisterà la promozione nella massima serie.

Veniamo alla gara odierna. L’Italia guidata dal commissario tecnico Marco Porro si è classificata al 4° posto ma con il secondo miglior risultato in termini di penalità: ha infatti vinto la Gran Bretagna con un formidabile zero complessivo, mentre Francia, Svizzera, Italia, Belgio e Grecia hanno chiuso con 8, venendo poi scaglionate in classifica nell’ordine succitato con la somma dei tempi dei tre migliori risultati della seconda manche.

Massimo Grossato in sella a D Mark ha portato a termine le due frazioni di gara con un ottimo 0/4, Giampiero Garofalo con Gasphar con 7/0 (nel primo percorso una disobbedienza di… soggezione sul muro Fise quindi 4 penalità più tempo, poi nel secondo percorso nessun problema: peccato, perché poteva essere tranquillamente un favoloso doppio percorso netto), Alberto Zorzi su Hopkins 4/4 (prima Coppa per il campione veneto dopo il suo rientro in Italia), Piergiorgio Bucci su Carpe Diem 0/0 (no comment: cosa si può dire di questo cavaliere magnifico che ormai con tutti i suoi cavalli sforna prestazioni formidabili in serie?).

Il bilancio finale è quindi di segno positivo: l’obiettivo che dovevamo centrare l’abbiamo centrato. Certo, adesso viene il difficile: ma – come si dice – cerchiamo di fare un passo alla volta…

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DELLE NAZIONI

https://results.hippodata.de/2022/2210/docs/r_03.pdf

LA SITUAZIONE DELLA EEF

https://mcusercontent.com/95cbd3c2e533732ade442a7b9/files/73ab6a22-d870-0536-c52c-3cdc148a09cc/Regional_Qualifier_Points_Table_17_June.pdf