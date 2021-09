Francesca Ciriesi infiamma Roma!

Roma, giovedì 16 settembre 2021 – Il secondo Csi del Longines Global Champions Tour a Roma è cominciato oggi con i bellissimi risultati di Alberto Zorzi e di Francesca Ciriesi. Il campione veneto in sella a Zantana Z ha conquistato il 2° posto nella gara da 1.45 vinta dal francese Simon Delestre su Tinka’s Hero Z, mentre la giovane amazzone emiliana con una prestazione formidabile in sella a Cape Coral ha occupato la stessa posizione nella gara da 1.55 che ha visto il successo dell’olandese Jur Vrieling su Fiumicino van de Kallevallei.

Alberto Zorzi ovviamente – nemmeno da dire – è un campione affermato, maturo e molto ben conosciuto nel mondo del salto ostacoli a qualunque livello, mentre invece Francesca Ciriesi sta costruendo adesso la sua carriera di alto profilo internazionale: il suo risultato di oggi è stato entusiasmante perché ottenuto in una gara difficilissima (valida anche come prima manche della Global Champions League) non solo per vie delle altezze, delle larghezze e delle difficoltà tecniche disseminate lungo il tracciato, ma anche perché gli avversari erano formidabili, a partire da due dei tre binomi che a Tokyo hanno conquistato la medaglia d’oro olimpica a squadre per la Svezia, vale a dire Peder Fredricson – numero due del mondo – su All In e Malin Baryard su Indiana (loro tra l’altro vincitori qui a Roma del Gran Premio sabato scorso). Francesca Ciriesei ha fatto una gara entusiasmante: coraggiosa, gestita benissimo, senza alcun timore del confronto con un percorso di tale livello e con una concorrenza di tale livello. E pensare che lei non avrebbe dovuto esserci: è rimasta a Roma, dopo aver partecipato al concorso della settimana scorsa, in sostituzione di Antonio Alfonso il quale non ha potuto essere presente come inizialmente previsto…

Nello Csi a due stelle da sottolineare le vittorie di Massimiliano Ferrario con il suo inesauribile Rigoletto della Florida nella gara da 1.45 e di Filippo Martini di Cigala in sella ad Adamantea dell’Esercito Italiano nella categoria da 1.30.

https://www.gcglobalchampions.com/