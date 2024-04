Meroni, Codecasa, Previtali: tutti i vincitori del weekend

Milano, 29 Aprile 2024 – In un week end di Aprile inoltrato, in cui la primavera fatica a farsi strada, i cavalieri del salto ostacoli azzurro hanno portato a casa numerosi risultati nei concorsi nazionali su tutto il territorio italiano.

A Busto Arsizio (VA), presso gli impianti dell’Etrea Sport Horses si è svolto un nazionale A5*. La vittoria del Gran Premio C145, riservato chiaramente ai secondi gradi, è andata all’amazzone elvetica Martina Meroni in sella a Fidelgo du Houssoit. Al secondo posto troviamo Tommaso Gerardi e Only Special Van Dobby-Home e al terzo Bruno Chimirri e Giotto.

Sempre nella giornata di domenica si è svolto anche il Gran Premio C120 riservato ai primi gradi. Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Viola Chiorrini e Vespera che si sono lasciate alle spalle gli altri 51 partenti. Dietro di lei Francesca Diletta Marchi in sella a Lorette e Margherita Stratta in sella a Paris.

Ma non è finita qui: sempre in casa Etrea, sabato si è disputato il Gran Premio B110 riservato ai brevetti. Vincono la categoria Sara Dente e Baluba. Secondo posto per Veronica Garavaglia e High Diamond Du Sud Z e terzo per Alice Maria Bottoni e Robine Boy.

Nel frattempo, a Truccazzano (MI) alle Scuderie del Leon D’Oro si svolgeva un nazionale A3*. È in questo caso Filippo Codecasa in sella a Casilius ad aggiudicarsi la vittoria del Gran Premio C140 a due manches. Subito dietro di lui troviamo Daniele Da Rios e Ertè, mentre in terza posizione Francesca Ripamonti e Passionate From Second Life Z.

Venendo ora alla Toscana, al Pistoia Equestrian Centre si è svolto un Nazionale A2*. Nella giornata di domenica ha avuto luogo il Gran Premio C135. Tobia Lorusso in sella a Belinda ha conquistato il primo posto. Seconda posizione per Riccardo Migli e Bowie Van’t Zilverhof Z e terza per Mattia Brocchi e Eindhoven.

Un Nazionale A2* si è svolto anche a Ostia Antica (RM), presso l’Asd La Macchiarella. La vittoria del Gran Premio C140 a due manches è andata a Cristian Cofelice in sella a Ziraia. Alle sue spalle Filippo Bracalenti (Shankley) e Nicolò Dolce (Comires L.Z).

Il Nazionale A5* delle Scuderie di Borgo La Caccia a Bedizzole (BS) ha invece visto il trionfo di Roberto Previtali. Nel Gran Premio C145 a due manche infatti, il cavaliere del Centro Sportivo Carabinieri ha ottenuto la prima posizione in sella a Diacentio PS e la seconda in sella a Coca VD Gulden Z. In terza posizione troviamo invece Riccardo Frasson e For Pledia.

Siamo infine ancora in Lombardia con il Nazionale A3* di Manerbio (BS). Paolo Zani in sella F. Kalyana Dreams Z è stato il più veloce nel Gran Premio C140. In seconda posizione Gabriele Bresciani e Ethanol Vert Z e in terza Viviana Belloli e Nice Z.