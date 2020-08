Roberto Turchetto a Budapest: tre volte favoloso!

Budapest, domenica 23 agosto 2020 – Favolosa vittoria di Roberto Turchetto oggi nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Coppa del Mondo di Budapest (Ungheria). Il cavaliere azzurro ha compiuto un’impresa formidabile per tre ottime ragioni: la prima, perché sempre è tale vincere un GP di Coppa del Mondo; la seconda, perché My Cool Passion è un cavallo che apparentemente non ha (non aveva… ) nella velocità una delle sue caratteristiche più evidenti, anzi; la terza, perché considerando la seconda ragione battere una velocista come la britannica Laura Renwick su Dublin IV ha veramente del prodigioso! Una vittoria davvero magnifica, insomma: una grande vittoria.

Molto soddisfatto anche Piergiorgio Bucci, che ha portato Casago ad affrontare il primo Gran Premio della vita del cavallo: chiudendolo con un errore in percorso base al 22° posto, ma per il cavaliere azzurro “lui ha fatto un bellissimo percorso netto, l’errore gliel’ho praticamente fatto fare io”.

Anche Simone Coata su Dalphons V ha terminato il base con un errore ma con anche un punto di penalità sul tempo massimo, classificandosi infine al 27° posto.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

http://csiobudapest.hu/18-csi-grof-szechenyi-memorial-grand-prix-lr-group-d/?lang=en#1560797908236-ad0703f2-f552