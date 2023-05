Windsor: il GP Rolex è di Martin Fuchs

Windsor, domenica 14 maggio 2023 – Martin Fuchs ha vinto oggi pomeriggio il Gran Premio Rolex dello Csi a cinque stelle di Windsor (Gran Bretagna), un luogo e una gara del massimo prestigio nel mondo dello sport equestre. Il campione elvetico ha conquistato la vittoria in sella a Conner Jei al termine di un barrage che ha visto altri otto pretendenti al successo finale.

“Conner Jei è stato favoloso oggi”, ha detto un raggiante Martin Fuchs. “Dopo il concorso di Ginevra dello scorso dicembre gli abbiamo dato un lungo periodo di riposo ed è rientrato in gara di recente. L’ultimo concorso prima di venire qui a Windsor sinceramente non era andato molto bene, quindi ho sentito il bisogno di avere qualche consiglio su cosa avrei dovuto fare di diverso per aiutarlo a tornare al suo meglio, così ho chiamato mio zio Markus Fuchs che ha montato Conner Jei tre volte alla settimana… Sono molto fortunato di poter avere l’aiuto di mio zio”.

Ma anche il secondo in classifica – staccato di soli quattro decimi di secondo – merita un’attenzione particolare in questa sede. Si tratta infatti del binomio campione olimpico individuale in carica, Ben Maher ed Explosion, ritornati in campo dopo nove mesi di lontananza dallo sport del formidabile sauro: quando Explosion avrebbe dovuto rientrare – secondo i piani prestabiliti per lui – ecco che il suo cavaliere ha subito un infortunio a una clavicola che lo ha tenuto fermo a lungo. Insomma, quello di oggi è il primo passo compiuto insieme dalla coppia regina di Tokyo 2021 con il mirino puntato sul Campionato d’Europa di Milano 2023 e naturalmente sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO ROLEX

https://online.equipe.com/en/class_sections/812803

IL VIDEO DEL DUELLO FUCHS-MAHER

https://www.youtube.com/watch?v=nK0juUVi0E0