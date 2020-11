Le stelle del completo ai Pratoni del Vivaro

Ben quindici nazioni e una lista di partenti davvero stellare saranno presenti al Centro Equestre Ranieri di Campello dei Pratoni del Vivaro da oggi fino a domenica 8 ottobre per l’internazionale in programma in uno dei centri per gli sport equestri più invidiati del mondo. Binomi provenienti da Australia, Austria, Belgio, Cina, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, naturalmente Italia, Irlanda, Olanda, Svezia e Svizzera saranno al via nella competizione di concorso completo che prevede le categorie CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-L e che comunque dovrà tenersi a porte chiuse sulla base delle ultime disposizioni governative. Nomi altisonanti del calibro del tedesco Michael Jung, considerato il Campione dei Campioni, che nel suo curriculum sportivo può annoverare, ori olimpici, ori ai World Equestrian Games e ai Campionati d’Europa o come la connazionale Ingrid Klimke o ancora l’australiano Andrew Hoy. Campioni davvero stellari per la disciplina, che tornano nel tempio del completo per testare ancora una volta gli splendidi percorsi dei Pratoni del Vivaro a due anni dal prossimo Campionato del Mondo che proprio il Centro Equestre Ranieri di Campello ospiterà nel 2022.

Ma i campioni stranieri dovranno vedersela con clienti molto scomodi: gli azzurri schierati in campo in tutte le categorie di gara. Reduce da una splendida vittoria in coppa delle nazioni a Montelibretti proprio due settimane fa, l’Italia schiera cavalieri e amazzoni molto temuti.

Tra questi nella massima categoria di gara il CCI4*-L: il 1° aviere scelto Vittoria Panizzon, il 1° aviere scelto Andrea Cincinnati e l’agente delle Fiamme Oro Pietro Sandei. Nel CCI4*-S l’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli, poi ancora Pietro Grandis, Lino Paparella, il caporal maggiore capo Roberto Riganelli, e ancora Sandei; Nel CCI3*-L al via Bertoli, l’assistente delle Fiamme Oro, Marco Cappai e Leonardo Maria Fraticelli. Nel CCI3*-S: Geraldine Astrologo, l’appuntato scelto Susanna Bordone, Stefano Fioravanti, l’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi, Pietro Grandis, Kessya Krutzler, Beatrice Maggi, l’agente delle Fiamme Azzurre Ludovica Manzoli, Martina Marten Canevasio, Tommaso Mondini, il sergente Luisa Palli, il sergente Emiliano Portale, Paolo Torlonia.

Giulia Argenziano, Margherita Bonaccorsi, Valentina Carabelli Alomar, Rebecca Chiappero, Giulia Macarra, Nicola Datti e Mattia Passacandili, difenderanno il tricolore nel CCI2*-L; mentre Bordone, Cappai, Sara Colaci, il 1° aviere scelto Fabio Fani Ciotti Federico Florio, Edoardo Fortini, Filippo Gregoroni, Emiliano Portale, Roberto Riganelli, Giulia Valeria Sonzogno, Paolo Torlonia e Enrico Zeppegno prenderanno parte al CCI2°-S.

Al via nel CCI1*-Intro Valentina Agrillo, Ludovica Bolaffio, Davide Bonito, Chiara Luisa Cannavale, Patrick Cattaneo, Martina Cristin, ancora Fani Ciotti e Krutzler, Giada Lama, Mariavirginia Sirolli ed Enrico Zeppegno. Saranno cinque, infine, gli azzurrini in campo nel CCIP2-L. Si tratta di Sarah Giulia Goldschlag, Giulia Mannoni, Alfredo Negri Arnoldi, Giulia nicastri e Leopoldo Petrini.

Insomma i presupposti per uno spettacolo davvero unico ci sono tutti. I Pratoni del Vivaro farà da palcoscenico delle grandi occasioni; gli attori saranno cavalli e cavalieri pronti a combattere sul campo per ottenere un posto in vetta alle classifiche finali della competizione internazionale.