Allevamento e lupi: dal Piemonte dati allarmanti

Torino, 19 maggio 2022 – I predatori dividono, non c’è niente da fare. Da una parte il successo di una operazione di conservazione che ha portato i lupi a più di 3.300 esemplari presenti in Italia. Dall’altra la difficile convivenza con gli allevamenti bradi, tra cui quelli di puledri in tante regioni d’Italia, che ogni anno numerosi cadono sotto gli attacchi dei branchi di selvatici. Le notizie di cronaca inerenti questo problema arrivano spesso da Puglia Marche , Umbria: l ‘ultima di pochissimi giorni fa tra Cagli e Cantiano, sul Catria. Ma anche il Piemonte ne soffre, e Confagricoltura ha pubblicato i dati che danno la misura della situazione. Il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, ha dichiarato: “I dati del monitoraggio nazionale del lupo condotto tra il 2020 e il 2021, resi noti nei giorni scorsi nell’ambito del progetto Life WolfApls EU, confermano le nostre preoccupazioni. E’ necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per riportare la situazione a livelli accettabili, pena lo sconvolgimento della biodiversità dei nostri territori”.

Dal monitoraggio si evince che sulle Alpi tra Piemonte, Liguria e Val d’Aosta sono circa 900 i lupi presenti.