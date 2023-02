Cavalli uccisi a fucilate in Liguria

Bologna, 2 febbraio 2023 – Ci sono fatti, come questi accaduti in Liguria, che lasciano francamente sgomenti. Non tutti amano i cavalli come noi. È un dato di fatto e una cosa perfettamente accettabile, ci mancherebbe. Così come, più in generale, non tutti amano gli animali. Ci sta anche questo. Però… Sì, c’è un però. Che è la sottile linea che separa il pieno e lecito diritto di pensarla come si vuole dai comportamenti incomprensibili e inaccettabili. Comportamenti inquietanti di chi è in grado di togliere la vita a ciò che non ama. Questo non è normale. Non è accettabile.

Domenica hanno preso a fucilate due cavalli. Due rewild dell’Aveto.

È già accaduto che qualche cacciatore scambiasse un cavallo per un cinghiale. Due però è una ‘casualità’ che assume un sapore molto differente. E ci auguriamo che le autorità facciano chiarezza su questo fatto perché non è normale che ci sia qualcuno che con arbitrio vada in giro con armi mortali a sparare a dei cavalli. È indice di problemi davvero seri, sui quali è pericoloso agire con leggerezza.

Riportiamo qui di seguito un comunicato che ci hanno inviato gli amici di Rewild Liguria, l’associazione di volontari che da tanti anni si fa letteralmente in quattro per assicurare a questa magnifica risorsa del loro territorio un’esistenza decente. Anche a loro, oltre che ai due cavalli uccisi, va un affettuoso pensiero.