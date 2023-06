Domenica da brivido a Scorzé

Bologna, 12 giugno 2023 – Una vera domenica… di letame per un cavallo e per i vigili del fuoco che sono intervenuti ieri a Scorzé in Veneto, per salvare l’animale da morte certa.

L’incauto sauro è riuscito a raggiungere l’enorme vasca di raccolta per il letame del centro che lo ospita e c’è finito dentro. Rimanendo intrappolato nel liquame con il rischio di annegare.

Grazie all’attenzione dei gestori dell’impianto è immediatamente scattata la richiesta di soccorso, raccolta dai Vigili del Fuoco di Mestre che sono arrivati con mute e autogru a risolvere una circostanza davvero estrema. In un intervento che è durato poco più di un paio d’ore, il nucleo dei sommozzatori è riuscito a imbragare l’animale e con l’aiuto dell’autogru a ‘tirarlo fuori’ da una situazione decisamente ‘marrone’.

Una volta al sicuro, affidato alle cure del personale della scuderia che ha provveduto a fargli subito una bella doccia rigenerante (e deodorante…), il sauro si è ripreso prontamente dallo shock. Rivelandosi, a parte l’onore ferito, in buone condizioni. In definitiva, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, una domenica con lieto fine…