Nocera Inferiore: il cavallo va a scuola…

Bologna, 12 aprile 2022 – Le stagioni sono una grande scuola, non c’è niente da fare… Sarà l’aria di primavera, il risveglio della natura. Sta di fatto che, in questo periodo, i cavalli stanno davvero facendone di tutti i colori. E stanno sempre più frequentemente ‘svelandosi’ alla curiosità anche di chi è estraneo al mondo equestre.

Dopo quello al supermercato e quello sulla ciclabile in Sardegna, questa volta tocca a Nocera Inferiore raccontare dell’insolita presenza di un equino là dove non te lo aspetteresti.

Come riportato da Salvatore D’Angelo, nello spazio dedicato alla cronaca su La Città, quotidiano di Salerno e provincia, gli allievi della scuola Marrazzo di Nocera Inferiore hanno ricevuto la quasi-visita di un cavallo.

E lasciandoci sempre ben sperare per nuove leve, sempre più dedite e appassionate al nobile animale, ne sono rimasti letteralmente affascinati.

Grandi e piccini lunedì pomeriggio, all’uscita dall’istituto, sono infatti stati attratti dal cavallo che brucava pacificamente nell’erba alta alle spalle dell’edificio che ospita le classi della scuola primaria.

Il cavallo, in realtà, era nello spazio prospiciente il campetto di calcio. In un terreno di pertinenza di una società sportiva confinante ma non comunicante con il cortile dell’istituto comprensivo. Come ben evidenziato per buona pace della tranquillità di insegnati e genitori, i due spazi sono separati da una recinzione ma…

Non ci sono recinzioni che tengano. Il fascino magnetico dei cavalli non conosce confini.