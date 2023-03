Rieti: Arte a Cavallo con i ‘Cavalli Infiocchettati’

Rieti, 23 marzo 2023 – A proposito di Arte&Cavalli, argomento che ci intriga parecchio come certo saprete.

L’Associazione Porta d’Arce e la onlus Loco Motiva all’interno della quarantunesima edizione della manifestazione “Cavalli Infiocchettati”, hanno proposto quest’anno il concorso “Arte a Cavallo” rivolto a pittori, scultori, grafici e fotografi.

“L’evento dei Cavalli Infiocchettati – spiega Valentino Iacobucci, presidente dell’Associazione Porta d’Arce – giunto quest’anno alla quarantunesima edizione, riprende una tradizione risalente ai primi del novecento, quando il mestiere principale nel quartiere era il carrettiere ed i cavalli addobbati venivano portati alla festa della benedizione in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, e non a caso, proprio nell’ambito del Giugno Antoniano 2023 sarà proclamato il vincitore del concorso”.

“Il Polo Autismo Sant’Eusanio di Loco Motiva – racconta il presidente Nunzio Virgilio Paolucci – riveste un ruolo strategico nel rione ove ha creato vivacità e una nuova fruizione sia per le quotidiane attività dedicate a persone adulte con autismo che per le proposte culturali rivolte a tutta la comunità. Con l’Associazione Porta d’Arce, storica organizzazione reatina che opera per e con i cittadini del quartiere stesso, si è stabilita da subito un sodalizio importante che ha prodotto innumerevoli eventi di rilevanza artistica e culturale riconsegnando la meritata “bellezza” allo storico quartiere”.

L’inaugurazione prevista per venerdì 7 aprile 2023 alle ore 17 presso “Le Stelle – galleria dello spettro artistico” di Loco Motiva (Rieti, Via delle Stelle n° 28), vedrà esposte decine di opere realizzate da artisti veterani di fama internazionale e da giovanissime promesse.

Oltre il voto popolare che sarà possibile esprimere attraverso i social o direttamente nell’urna collocata nella galleria, assegnerà il premio “Arte a Cavallo” per l’edizione 2023 una Commissione di esperti e artisti: Franco Profili, Domenico Brandelli, Laura Priami, Ines Domenica Poscente, Isabella Cruciani, Fabio Grassi e Nunzio Virgilio Paolucci, ideatore e direttore artistico del concorso.

La mostra il cui ingresso è gratuito, resterà aperta fino al 28 aprile.

