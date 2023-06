Il benessere del cavallo non DPA

Bologna, 21 giugno 2023 – La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Veterinaria, informa che lunedì 26 giugno, dalle 9:00 alle 13:15, all’Auditorium B. D’Alba del Ministero della Salute – Via G. Ribotta 5, Roma – si terrà il Convegno “Salute e benessere del cavallo non DPA in Italia: un contributo concreto dai progetti di ricerca”.

Un appuntamento di rilevanza nazionale organizzato dall’IZS di Teramo per promuovere un dialogo costruttivo e un confronto tra gli operatori del settore sulle tematiche della salute e del benessere del cavallo nel nostro Paese: soprattutto alla luce del quadro normativo di riferimento e dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute, a supporto del crescente interesse che la relazione dell’uomo con il cavallo sta acquisendo nelle attività ricreative e in quelle sportive.

Il Convegno di Roma coincide con la conclusione del progetto “Social Network Analysis e metodiche diagnostiche innovative per il controllo degli spostamenti e delle malattie infettive dei cavalli in Italia” e con l’avvio di “EquiNotio: sviluppo delle potenzialità informative dell’anagrafe equina nazionale nel campo degli equini non DPA animale”: un nuovo progetto coordinato dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise e realizzato da un consorzio creato ad hoc per raggiungere gli obiettivi di rilevanza strategica per il Ministero della Salute che, attraverso la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) Ufficio 2, ha contribuito attivamente alla piena realizzazione del progetto. Le altre unità operative sono l’IZS del Lazio e della Toscana, l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna e la ASL Roma 1.

Articolazione e obiettivi del progetto, legislazione di riferimento, principali patologie e cenni sulle parassitosi del cavallo, linee guida e buone prassi sul benessere del cavallo: tutte le informazioni relative a EquiNotio sono disponibili sul sito web del progetto dove è possibile anche scaricare l’utile guida su come mantenere un cavallo sano.

Il Convegno è accreditato ECM (4 crediti) per le figure professionali del medico veterinario, biologo, chimico, farmacista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Ci si può iscrivere sulla piattaforma della Formazione dell’IZS di Teramo – formazione.izs.it – entro il 21 giugno.

Il Convegno verrà trasmesso in diretta web all’indirizzo: https://izsam.webex.com/izsam/j.php?MTID=mecad6203082856a83a95929832439f3d

Nel caso si seguisse la diretta tramite smartphone o altri sistemi video che non siano il pc è necessario inserire la password 12345. Non sono previsti crediti formativi per coloro che seguiranno il Convegno in streaming.

