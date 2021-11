Il territorio marchigiano, i suoi cavalli

Bologna, 13 novembre 2021 – Il consigliere regionale Giacomo Rossi ha presentato una Proposta di Legge per il Cavallo del Catria, unica razza equina con forte legame con il territorio marchigiano.

«L’obiettivo – spiega l’esponente dei Civici Marche – è tutelare e valorizzare l’unica razza equina del territorio marchigiano. Il Cavallo del Catria nasce proprio nell’entroterra della provincia di Pesaro-Urbino. Questa legge andrà a finanziare alcune attività di promozione e di tutela del Cavallo del Catria. Come, ad esempio, la Fiera Nazionale del Cavallo di Chiaserna o la partecipazione dei nostri cavalli ad altre fiere».

Continua Rossi, «Inoltre con la stessa legge si andrà a sostenere attività importanti come l’ippoterapia e l’ippoturismo. E si andrà ad istituire un ‘Centro per il monitoraggio e la valorizzazione delle popolazioni del Cavallo del Catria con sede nel Comune di Cantiano».

«Questa proposta è stata studiata coinvolgendo chi è direttamente interessato al cavallo del Catria. In primis l’AACC (Associazione Allevatori Cavallo del Catria) per il tramite del suo presidente Giuseppe Travagliati. E ha avuto il supporto tecnico dell’amica agronoma dott.ssa Paola Sabbatini».

«Il Cavallo – conclude Rossi – è un animale universale, apprezzato in tutte le culture del mondo. Avere una razza equina regionale non è una cosa da poco. E non valorizzarla appieno significa non sviluppare le potenzialità economiche e il grande ritorno di immagine che potremmo creare dietro al Cavallo del Catria. Questa mia proposta di legge si prefigge di supportare questi obbiettivi, dando anche un giusto riconoscimento al lavoro dei tanti allevatori che hanno creduto in questa razza equina e che stanno lavorando duramente per portarla sempre più in alto».

