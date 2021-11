ArenaFISE: conclusa la seconda giornata del Master Equestro Mariuccia Grandinetti

I binomi in campo si sono misurati sulle categorie a fasi consecutive

È iniziata di buon mattino in ArenaFise la giornata di sabato a Fieracavalli, seconda settimana per questa speciale edizione 2021 dell’evento scaligero.

I primi ad entrare in campo sono stati i binomi del Master Equestro Mariuccia Grandinetti Bronzo – categoria 100 a fasi consecutive. Tris di amazzoni sul podio: la migliore prestazione è stata quella di Maddalena Bernardi su Darjolijn – CE Val Gardena, Alto Adige | Istruttrice Alexia Senoner, con un doppio netto ed il tempo di 19,10” in seconda fase. Seconda si è classificata Anna Fantini – A.I.S.D. Peter Pan, Piemonte | Istruttrice Silvia Caligaris, su Fiamma, anche lei con due percorsi netti e 19,19” nel tempo. Al terzo posto ha chiuso Emma Di Sante – Equus ASD, Marche | Istruttore Andrea Agostini, in sella a Carmen di Monteridolfi, doppio zero in 19,76” in seconda fase.

A seguire si è disputato il Master Equestro Mariuccia Grandinetti Argento – categoria 110 a fasi consecutive, dove la vittoria è andata ad Emma Lia Brecciaroli – Il Girasole Team SSD, Marche |Istruttore Andrea Messersì, su Gilota, che ha chiuso senza errori e l’imbattibile tempo di 18,54” in seconda fase. Piazza d’onore per Gloria Catalano – La Cordijana SSD, Abruzzo | Istruttore Emiliano Varagnolo, su Arcos Van’t Hof, con doppio netto in 19,34”. Chiude il podio delle amazzoni Anna Canali – Danika Equitazione SSD, Lombardia | Istruttore Daniele Bozzo Rolando, su Bocelli, senza errori e 19,40” nella seconda fase.

Il Master Equestro Mariuccia Grandinetti Oro – categoria 115 a fasi consecutive si è svolto invece nel pomeriggio. A primeggiare è stato Edoardo Maria Bozzo Rolando – Danika Equitazione SSD, Lombardia | Istruttore Daniele Bozzo Rolando, che ha concluso in sella a Ballinamonapark Amarillo un doppio percorso senza errori, tempo nella seconda fase di 24,87”. Il secondo posto è andato ad Alice Sartor, C.I. Il Torrione, Piemonte | Istruttrice Antonella Bologna, che in sella a Quebec ha chiuso con 0/0 – 25,35”. Il terzo posto è stato appannaggio di Maria Francesca Di Properzio, La Cordijana SSD, Abruzzo |Istruttore Emiliano Varagnolo, in sella a Dubai di San Isidoro, con 0/0 – 26,03”.

A consegnare i riconoscimenti sul podio di ArenaFISE si sono avvicendati il Vice Presidente Vicario Fise Grazia Rebagliati Basano, il Consigliere federale Ettore Artioli insieme, per il Team Equestro, alla Responsabile Marketing Arianna Tacchini e Marta Pieracci.

nelle foto © FISE/Marco Villanti: in alto Maddalena Bernardi, al centro Emma Lia Brecciaroli, in basso Edoardo Maria Bozzo Rolando.

Risultati e video dei percorsi QUI