Marche: con il Cavallo del Catria la tradizione ha un futuro

Pesaro e Urbino, 7 dicembre 2023 – Progetti che ci rendono felici, perché da sempre crediamo nel recupero di attività agricole e lavorative tradizionali per proteggere i nostri territori naturali e le loro razze autoctone.

Le Marche continuano la riga positiva di valide iniziative collegate al suo Cavallo del Catria con il progetto “Il futuro nella tradizione: il Cavallo del Catria e trasporto della legna agli argini del Bevagno”.

Organizzato in sinergia tra Coldiretti Ancona e Associazione Allevatori Cavallo del Catria, avrà luogo il 15 dicembre prossimo nella Sala Consiliare del Comune di Cantiano.

Il Catria è un cavallo abituato agli habitat montani, ad altitudini di 1.700 metri, mansueto. Originariamente era utilizzato per lavori agricoli (in particolare il trasporto della legna al posto dei muli) e poi anche per l’allevamento destinato alla produzione alimentare.

Oggi il suo utilizzo è prevalentemente legato all’equiturismo per l’innata dolcezza che l’animale ha saputo mantenere.