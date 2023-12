Ponte dell’Immacolata: 6 nazioni e 12 regioni alla conquista dei Pratoni

Roma, 7 Dicembre 2023 – Ponte dell’8 Dicembre all’insegna dell’endurance italiano e internazionale ai Pratoni del Vivaro (Rm).

130 tra cavalli e pony, in rappresentanza di 6 nazioni e ben 12 regioni italiane, animeranno il Centro Equestre Federale di Rocca di Papa (Rm) in occasione di un ricchissimo cartellone gare messo a punto dall’ASD Il Vecchio Gufo che organizza in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Lazio.

Trofeo di Babbo Natale Pony (con stage Pony e Uneder14 FISE), Trofeo dei Circoli Lazio (I° Memorial Alisia Mastrodonato) e Finale MBH Project 2023.

Proprio in occasione della finale del progetto dedicato ai Young Riders italiani, sarà presente una delegazione degli Emirati Arabi capitanata da Mohammed Saeed Salem Binham Alameri che consegnerà virtualmente il biglietto aereo per Dubai ai 6 vincitori.

Regioni al via: ABRUZZO, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI V.G., LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, TOSCANA, TRENTINO, UMBRIA, VENETO

Nazioni rappresentate: DOMENICAN REPUBLIC, GERMANY, ITALY, SWITZERLAND, VENEZUELA

Sport Endurance con i suoi fotografi saranno sul percorso pronti a immortalare questo importante momento di sport.

Comunicato Sport Endurance