M-breeches imitata e sotto attacco hacker

Palermo, 4 aprile 2022 – Quando un brand diventa una realtà si accende una piccola luce che pian piano illumina una stanza buia.

Ad un certo punto quel bagliore incuriosisce, diventa interesse e comincia ad essere un punto di riferimento non solo per il

consumatore, ma anche per i concorrenti.

Si dice che un’idea non abbia padrone.

D’altronde Apple ne sa qualcosa quando decise nel lontano 2007 di lanciare il primo smartphone della storia e

scatenare l’incredibile fenomeno tecnologico che ha portato ad oggi una realtà fatta di tanti prodotti e di tante marche in concorrenza tra loro.

Tuttavia M-Breeches non è Apple.

Una buona idea può scuotere il mercato migliorando l’offerta per i consumatori finali, motivo ed obiettivo che ha

spinto la nascita primordiale di M-Breeches fino a consolidarsi nella sua nutrita community di appassionati.

Un fenomeno positivo, eccitante e soprattutto stimolante perché spinge ancor di più M-Breeches a creare, inventare e per riflesso, anche a condividere.

M-Breeches in questi giorni è stata vittima di un attacco inscenato sui social e sul sito ufficiale.

Prima creando diversi account fake che chiedevano ai follower di acquistare con carta di credito su siti inesistenti, poi tentando di hackerare www.mbreeches.it creando traffico fantasma sul sito ed esaurendo la banda disponibile, portandolo al down.

Operazione fortunatamente non riuscita grazie all’intervento del web developer Rajib Barua che in poche ore è riuscito a risolvere il problema ed a riportare online il sito.

Se questo attacco può disturbare l’attività naturale di un sito e-commerce, non può considerarsi tollerabile se mette in pericolo non solo l’acquisto di un prodotto, ma anche i dati sensibili dei clienti attraverso strane richieste sui social.

Ragion per cui l’azienda si è mossa per vie legali attraverso l’assistenza dell’avvocato Carlo Riela per effettuare querela alla Polizia Postale.

Nonostante tutto sia tornato alla normalità, invitiamo le M-girls e gli M-boys a seguire i nostri account ufficiali ed acquistare solo dal nostro sito ufficiale o scrivere su WhatsApp al nostro numero 3662347556.

E ricordate: Original is Better!

Comunicato stampa M-Breeches Copy by Adriele Scalia