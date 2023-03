La bella stagione è alle porte: è il momento giusto di pensare al paddock!

Varese, 14 marzo 2023 – Poter stare libero in paddock è una necessità per il tuo cavallo, ha bisogno di potersi muovere liberamente, rilassarsi, interagire con gli altri cavalli, osservare il mondo esterno.

Con le Recinzioni Elettrificate Antiurto di Sicurezza di Badi Farm il tuo cavallo ha a disposizione un paddock sicuro per vivere tranquillo e sereno e ora che arriva la bella stagione è il momento perfetto per iniziare a prendere sul serio l’idea di creargli un recinto, piccolo o grande, a seconda del terreno che si ha a disposizione.

Badi Farm utilizza e consiglia la Recinzione Elettrificata Antiurto di Sicurezza il cui Nastro Antiurto di Sicurezza ha una sua garanzia di vita, se usata con il sistema Badi Farm, di 10 anni!

Il sistema Badi Farm è brevettato, sicuro, indistruttibile, progettato da allevatori per allevatori e scelto anche da Enti, Parchi nazionali e Regionali.

Se si dispone già di una staccionata è possibile integrare a questa due o tre giri di Nastro Elettrificato Antiurto di Sicurezza.

Il risultato? Una staccionata anti-morso ed invalicabile! Tutti i cavalli, anche i più grandi saltatori, la rispetteranno.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono unico il Nastro Badi Farm:

Il Nastro è progettato per avere elevata resistenza meccanica e straordinaria conducibilità lungo tutto il perimetro e massima potenza anche con il contatto della vegetazione. Costituito da trama in polietilene da 0,50mm di diametro progettata per resistere ai raggi UV del sole e fili antiurto in poliestere (lo stesso materiale e tipologia di lavorazione delle cinture di sicurezza) da 0,80mm ai bordi del nastro che rendono impossibile l’allungamento e stiramento. I Nastri elettrificati Antiurto di Sicurezza Badi Farm con larghezza 40 mm sono composti da 10 fili inox inossidabile da 0,40mm con due paraurti da 0,80mm per evitare lo stiramento, e una resistività di 590 ohm/km

Se invece siete alla ricerca di una staccionata eterna che non richieda alcun tipo di manutenzione, potete optare per le recinzioni in plastica riciclata certificata. Disponibili con 2, 3 e 5 stecche orizzontali, sono inattaccabili da funghi e muffe, non cambiano colore negli anni e sono prive di schegge. Le stecche rinforzate con anima in acciaio rendono i recinti indistruttibili e specifici per la zootecnia ma anche per un uso civile.

Tante le soluzioni, nessun limite ai vostri progetti e alla vostra fantasia

Lo staff BADI FARM è sempre a vostra disposizione, richiedi un preventivo, un consiglio o un parere su un tuo progetto

Per contatti: info@badifarm.com – tel. + 39 0331 908003

Comunicato stampa Badi Farm