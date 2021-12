Il cavallo che fa bene: Equi-Yoga

Bologna, 19 dicembre 2021 – Serenità, calma, relax, unione con la natura, benessere… No, non è la solita letterina a Babbo Natale. Sono solo alcune delle meraviglie che si possono ottenere grazie a una pratica insieme al cavallo. Non esattamente una disciplina equestre, bensì la felicissima sintesi di yoga e cavallo: Equi-Yoga.

L’hanno chiamato così le due fautrici di un progetto, presentato anche in Fise attraverso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, e che abbiamo avuto il piacere di incontrare anche alla passata edizione di Fieracavalli. Proprio per farci raccontare di che cosa si tratta.

« L’Equi-Yoga è l’unione di due discipline millenarie, una proveniente dall’Oriente e nella fattispecie l’Hatha Yoga e l’altra diffusa in tutto il mondo dai secoli dei secoli, l’equitazione. Si pratica l’Equi-Yoga per ritrovare e creare un nuovo equilibrio psico-fisico di benessere. Si tratta dell’unione di due discipline introspettive che aiutano l’auto-consapevolezza e conoscenza del sé». Questa la sintetica spiegazione di Lisa Zancanaro, che insieme a Valentina Giorgini ha ‘battezzato’ la nascita di questo progetto.

Nella natura, con la natura

Sempre secondo le spiegazioni di Lisa e Valentina, l’Equi-Yoga stimola un’armonia totale tra corpo-mente-spirito. Che mette in luce la coordinazione motoria con la gestione delle proprie emozioni. L’attività si svolge all’aria aperta, sottolineando l’armonia Uomo e Natura, ma anche e soprattutto Uomo e Cavallo.

Il benessere non è rivolto solo all’utente che pratica, ma anche l’animale ne trae giovamento, essendo una disciplina priva di stress, che allevia le tensioni, rallenta il battito cardiaco, calma il sistema nervoso e migliora la respirazione – sia dell’uomo sia del cavallo!

Del resto, il progetto Equi-Yoga, in collaborazione con l’Associazione Volendo Continuare… a sostegno dei pazienti oncologici ODV di Savogna d’Isonzo capitanata da Nicole Primozic, nasce ed è stato creato pensando specificatamente ai pazienti oncologici, in modo che sia una pratica di ritorno alla vita, recupero della propria identità e gestione delle emozioni.

L’attività ha dunque un occhio di riguardo per chiunque abbia subito un trauma nella vita. O sia stato traumatizzato da una precedente esperienza coi cavalli. Quindi un trauma emotivo, oltre che fisico. Si tratta di un corso-percorso a 360 gradi per ritrovare l’equilibrio psico-fisico, un’armonia corpo-mente-spirito in piena sintonia con le leggi di Natura

In un’ottica di pieno rispetto della Natura a 360 gradi, i cavalli destinati a Equi-Yoga sono tenuti scalzi e non utilizzano imboccature (barefoot e bitless) e si dovrebbe praticare preferibilmente a pelo o con l’utilizzo di un polypad. Il contatto diretto con il cavallo accresce il rapporto che si crea tra uomo e animale. Aumenta l’auto-consapevolezza. Migliora l’equilibrio (ovviamente ogni caso va valutato, specie in presenza di disabilità fisiche).

Contatti mail: Valentina Giorgini – Lisa Zancanaro