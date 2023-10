Cantiano Fiera Cavalli: in più di 10.000 per il cavallo del Catria e il suo mondo

Pesaro e Urbino, 10 ottobre 2023 – Buone notizie dalle Marche.

“La prima domenica di Cantiano Fiera Cavalli un successo senza precedenti. Un grande contenitore in numeri e qualità: equestre, gastronomica e ambientale. Un grazie a tutti, nessuno escluso, per aver contribuito a fare di questa fiera un evento di portata nazionale, orgoglio e vanto per tutto il nostro territorio. Abbiamo un patrimonio unico in mano, sta ora a noi preservarne la tradizione e garantirne la continuità e lo sviluppo futuro”.