Jumping Tour e Premio Regionale: la Sardegna alza la testa

Bologna, 5 settembre 2020 – La Sardegna, benché afflitta dalla deriva di un’estate complicata dalla pandemia come riporta la cronaca, non demorede e manda in scena due venti top per l’isola più equestre d’Italia.

L’Agenzia Agris, la Fise Sardegna e l’associazione Anacaad (allevatori di cavalli anglo arabi e derivati) alzano il sipario sul Sardegna Jumping Tour e sul Premio Regionale Sardo, arrivato all’edizione numero 58. Le due manifestazioni si terranno dal 17 al 27 settembre negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) confermando la felice intuizione di accomunare gli eventi per proporre una vetrina dell’allevamento isolano e dei cavalli sportivi sardi che attirai anche gli addetti ai lavori della Penisola.

Il Sardegna Jumping Tour propone il concorso di salto ostacoliA6* con 103.500 mila euro totali di montepremi. Le sei stelle sono il massimo in Sardegna e richiamano i migliori cavalieri e cavalli sardi, oltre a qualche cavaliere dalla Penisola di fama nazionale e internazionale. Due i fine settimana: dal 17 al 20 settembre si terranno anche la Finale Regionale del Progetto Sport, il Circuito Scuole Jump e la selezione per il Gran Premio 122×122 della Fieracavalli di Verona. Il secondo fine settimana, dal 24 al 27 settembre è invece dedicato esclusivamente al concorso A6* che già da giovedì 24 proporrà gare spettacolari, come la C140 a tempo. Il clou nelle due domeniche col Gran Premio C145 a due manches.

Il 58° Premio Regionale Sardo si svolgerà dal 22 al 26 settembre. Le prove morfo-attitudinali sono per tutti i puledri, anche quelli di un anno. I cavalli di due anni sosterranno anche le prove libere di attitudine al salto, mentre i tre anni hanno le prove di andatura e obbedienza e quella di salto in libertà.