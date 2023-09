La Radica: a Tolfa cultura, tradizione e amore per il cavallo non hanno frontiere

Roma, 9 settembre 2023 – Oggi e domani a Tolfa, Città del Cavallo è protagonista La Radica, festa delle tradizioni popolari.

Che da queste parti girano attorno, spesso e volentieri, all’universo del cavallo: un mondo senza frontiere, fatto di territori lontani che hanno in comune una lunga storia fatta anche in sella.

Ed è il secondo anno che La Radica organizza lo Scambio culturale in ambito equestre: che si svolgerà domani alle ore 10,30 in Piazza Vittorio Veneto.

Il Comune di Tolfa, in collaborazione con La Radica e Tolfa Città del Cavallo, effettuerà uno scambio culturale con il Comune di Canale Monterano e l’associazione ASD Butteri di Canale Monterano, quelli del Riarto.

Lo scambio culturale mira a rinsaldare il forte legame fra le due realtà ed approfondire aspetti inerenti lo sviluppo equi turistico e la conservazione e promozione delle tradizioni legate alla Maremma, al Buttero ed al Cavallo Tolfetano.

Sono invitati a partecipare tutte le associazioni, cavalieri e amazzoni del territorio dei Monti della Tolfa.

Il programma di domenica 10 settembre 2023

• Ore 09:30 raduno dei Cavalieri presso località Poggiarello in Tolfa.

• Ore 10:00 partenza del gruppo rappresentativo che sfilerà per le vie principali del paese fino a giungere in Piazza Vittorio Veneto dove avverrà lo scambio culturale.

• Qui avrà luogo un momento introduttivo con cenni storico-culturali inerenti la tradizione di Tolfa e di Canale Monterano.

• Successivamente avrà luogo la consegna di un riconoscimento al gruppo ospite, nonché uno scambio simbolico di un oggetto tipico fra le due realtà.

• Lo scambio culturale continuerà e sarà arricchito dalla presenza di due butteri anziani rappresentanti i due territori di Canale e di Tolfa, che potranno raccontare aneddoti e storie legate alle nostre radici. Successivamente verrá donato loro dal sindaco un riconoscimento.

• Ore 11:30 tutti i cavalieri liberano la Piazza Nuova percorrendo Via Roma per andare a sistemare le cavalcature e tornare a godersi i festeggiamenti pomeridiani della Festa della Radica, che prevedono sfilata, giochi popolari e torneo intercomunale di tiro alla

fune.

Uno scambio, un gemellaggio che vuole mettere in evidenza i monti della Tolfa, e la percorribilità delle sue antichi sentieri che erano vie di comunicazione senza frontiere.

L’associazione del cavallo Tolfetano e tutte le realtà di questo territorio sono sempre disponibili ad accogliere chiunque voglia scoprirlo insieme al proprio cavallo.

Perché il turismo equestre è una vocazione primaria in un mondo dove il cavallo è sempre stato un protagonista assoluto; e perché i cavalli, alla fine, continuano a metterci in contatto con noi e con gli altri.

Qui la pagina Facebook de La Radica, e qui il racconto della edizione 2022 dello Scambio culturale in ambito equestre promosso da La Radica, il Comune di Tolfa e La Tolfa Città del Cavallo.