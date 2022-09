La Radica: Tolfa Città del Cavallo ringrazia i protagonisti della sua festa

Roma, 14 settembre 2022 – Passata la festa, gabbato lo santo recita il noto (e pessimistico) proverbio.

Ma a Tolfa le cose vanno un po’ diversamente, come potrete leggere dal comunicato seguente che ci ha mandato Mariangela Fiori.

Buona lettura!

“Ho sempre immaginato Piazza Vittorio Veneto, la storica piazza di Tolfa, come il palcoscenico dedicato ad ogni evento equestre, un salotto dove i divani sono le comode selle bardelle dei Butteri che, a semicerchio, sono radunati ad ascoltare e condividere la nostra passione legata al cavallo e alla tradizione del Buttero e del nostro territorio della Maremma”.

Questo è quello che immagina Mariangela D’Amora, amazzone promotrice del cavallo Tolfetano e delle tradizioni a esso legate e componente del gruppo del progetto di Tolfa Città del Cavallo.

Ed è proprio così che si è svolto domenica 11 settembre scorso in Piazza Vittorio Veneto in Tolfa, lo scambio culturale tra diverse realtà equestri legate al Buttero, alla Maremma ed all’allevamento del cavallo autoctono.

L’evento, presentato da Antonello Astolfi, ideatore del progetto di Tolfa Città del Cavallo, è stato inserito nel programma dei festeggiamenti della festa de La Radica, che ha riscosso successo ed attenzione nell’ascoltare racconti ed aneddoti dei partecipanti.

“Quest’anno Tolfa Città del Cavallo ha ospitato i Butteri di Cisterna di Latina, per la prima volta in piazza Tolfa per una sorta di gemellaggio, che hanno scambiato con i nostri Butteri dell’Associazione Cavallo Tolfetano, oggetti simbolici riconducibili alla propria tradizione. Sono poi seguiti aneddoti, riflessioni e il riconoscimento a due anziani butteri: per Cisterna di Latina, Francesco Salvatore e per Tolfa Lorenzo Apriletti sempre disponibili a dare i loro consigli e a raccontare le proprie esperienze di vita legate al lavoro del buttero”.

L’appuntamento di domenica verrà ripetuto ogni anno con un gruppo che sarà nostro ospite, qualora voglia venire a scoprire il nostro territorio.

Presente anche l’Associazione del Cavallo Tolfetano, padrona di casa, nonché tutti i cavalieri di zona dei Monti della Tolfa ed altre realtà dalla provincia di Viterbo direttamente da Vetralla e dal Comune di Canale Monterano.

Quindi grazie sia alle associazioni che ai singoli cavalieri, ai personaggi che hanno fatto un po’ la storia dell’equitazione qui a Tolfa.

I ringraziamenti vanno all’associazione Generation 90 per l’organizzazione della Festa de La Radica, al Comune di Tolfa, alla Sindaca Stefania Bentivoglio, al consigliere Flavio Monreale e Antonio Stefanini.