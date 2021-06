Campionati Italiani Ambassador. Ecco i titoli 2021

Conclusi con successo negli impianti dell’Arezzo Equestrian centre i Campionati Italiani Ambassador edizione 2021.

Doppietta veneta nella classifica finale del Campionato Italiano che ha visto sul primo gradino del podio Simona Donolato (C.I. Valbona) in sella a Graccus Dm. Per loro soltanto uno 0.51 di penalizzazione al termine delle tre prove. Combattutissima la lotta per le altre due medaglie che ha visto con l’argento al collo l’altro veneto, Daniele Beghini (Le Palme) in sella a Legolos con un totale di 3.63 penalità. Sul terzo gradino del podio, invece, la Toscana con Susanna Violanti (C.I. Senese) in sella a Dijon (5.63).

L’appuntamento di Arezzo per gli Ambassador ha rappresentato una tappa molto importante in vista dei prossimi Campionati Europei di categoria in programma a Le Mans in Francia (28 luglio/1 agosto). Arezzo infatti, era l’ultima tappa di qualifica in vista dell’appuntamento continentale.

A vincere il Criterium Ambassador è stata la laziale Gabriella Bastelli (C.C. Cascianese). Ai suoi ordini Tourone Otroive. Criterium impeccabile il suo, concluso con zero penalità. Medaglia d’argento per il lombardo Tiziano Barea (Scuderie della Capinera) che in sella a Captain Beefheart Mvdl ha concluso con 8 penalità. Bronzo ancora lombardo al collo di Marina Scolari (C.E. Belloli) su Eberlinus H con 11 penalità.

Il Trofeo Ambassador porta la firma di un altro lombardo: Mario Francesco Fioruzzi (Gerden Silver Horse) su Lacardo (0/0/8). Alle sue spalle sul secondo gradino del podio si è piazzata l’amazzone abruzzese Alessia Di Matteo (Scuderia I Mandorli) su Alexia vd Tojo Pe Hoeve Z (9/0/0), mentre sul terzo gradino del podio la toscana Marta Caccaro su Quinto del Castegno (17/0/0).

