Conclusi in Veneto e Lazio i Campionati Centro Settentrionali e Meridionali

Fine settimana di sport equestri da nord a sud Italia con i Campionati Italiani Centro settentrionali e Centro meridionali, che in due impianti di versi hanno accolto altre 800 binomi a caccia di una medaglia per l’edizione 2021 degli eventi.

Sono stati gli impianti dello Sporting Club Paradiso di Caselle di Sommacampagna a Verona a dare vita ai Campionati Centro Settentrionali riservati ai cavalieri e alle amazzoni tesserati per Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Veneto.

A conquistare il titolo di Campione Centro Meridionale Senior è stata un’amazzone: Giorgia Baldon (C.I. Campagnon; Veneto) in sella ad Audace. Argento per Alessandro Mari in sella a Jenson vh Elkenhof (Il Bedesco; Lombardia), mentre il bronzo è andato al collo di Fabio Massimo Fenocchio (C.E.L. Asd Lombardia) su Desirè vant’t Winkelveldeke.

Si è svolto negli impianti dell’Associazione Ippica Atina nel Lazio, invece, l’edizione 2021 dei Campionati Italiani Centro Settentrionali. Tripletta del Lazio nel Campionato maggiore, quello riservato ai Senior. A conquistare il titolo è stato Massimo Pacciani in sella a Capoen K Z (I Pioppi; Lazio). Alle sue spalle argento per il caporal maggiore Filippo Martini di Cigala su Adamantea dell’Esercito Italiano (C.S. Esercito Italiano; Lazio), medaglia di bronzo per Antonio Ciardullo in sella a Baloulisco du Lozon (La Macchiarella Asd; Lazio).

Gli altri risultati:

CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI

Campionato Junior

1) Chiara Saleri su Duccio de Rouville (C.I. Daniele; Lombardia)

2) Rachele Toussoun su Barbarion Z (C.I. Lombardo; Lombardia)

3) Aurora Pace su Elles (C.I. La Lura; Lombardia)

Campionato Children

1) Martina Colognato su Dedicace by Wisbecq2009 (Sporting Club Paradiso Horse & Pony; Veneto)

2) Benedetta Remonti su Especiale Vd (C.I. Bressanella)

3) Angelica Lo Duca su Ardisia (Città di Mantova Asd; Lombardia)

Campionato Young Rider

1) Matilde Bono su Giuspardie (Il Bedesco; Lombardia)

2) Cristiana Maghini su Cleary (C.I. Bisi; Emilia Romagna)

3) Chiaretta Saba su Kentukie K (C.I. Ponte; Veneto)

Campionato Ambassador

1) Massimo Benassi su Fadoretto (Il Glicine; Emilia Romagna)

2) Diego Grotto su Cashkai Fz (Scuderia B19; Veneto)

3) Mario Rebella su It’s Otto (CRC; Veneto)

Tutti i risultati completi dei Campionati Centro Settentrionali sono disponibili QUI

CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI

Campionato Children

1) Andrea Cantiani su Biber (Mag Horses Sporting Club; Lazio)

2) Sofia Ottaviani su Davos (C.E. Castelfusano; Lazio)

3) Anna Carolina Ceresini su Jamaica Girl (Asd Centro Ippico Aterno 2; Abruzzo)

Campionato Junior

1) Vittoria Torraca su Felix (La Vega; Campania)

2) Marialucia Vitobello su Harry Tn (Nando Ranch; Campania)

3) Mattia Passacandili su Piper Blue (C.I. Talus; Lazio)

Campionato Young rider

1) Sean Mascenti su Borad (Tevere Time Horse; Lazio)

2) Andrea Meneghini su Harley (Parco dell’Insugherata; Lazio)

3) Veronica Carta su Leo Lionni (Podere dell’Arco; Lazio)

Campionato Ambassador

1) Carlo Nepi su Con Top (C.I. della Leia; Lazio)

2) Giorgio Fiorini su Lucifer vd Maltahoeve (A.I. Atina; Lazio)

3) Carmine Nacar su Navajo della Caccia (Asd Horse Academy; Campania).

Tutti i risultati completi dei Campionati Centro Meridionali sono disponibili QUI