Riprende il Progetto di formazione per addestratori di giovani cavalli

Il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli, programmato per i primi mesi della stagione 2020 e interrotto a causa del lockdown imposto per contrastare l’epidemia del Covid-19 che ha colpito il nostro paese, riprende la sua programmazione.

Il Progetto, giunto alla sua terza edizione, nasce per consentire la formazione teorica e pratica di una figura professionale specifica e altamente qualificata in grado di svolgere il processo di “trasformazione” del puledro in un cavallo atleta, implementare la formazione della figura professionale del cavaliere che monta giovani cavalli, contribuire a migliorare la preparazione del giovane cavallo da salto ostacoli nella prima fase del suo impiego sportivo, monitorare su tutto il territorio nazionale il livello di preparazione dei cavalieri che montano giovani cavalli.

Il progetto, rivolto ai cavalieri di primo e secondo grado che montano cavalli dai 4 ai 7 anni, viene attuato attraverso l’organizzazione di stage svolti da Tecnici altamente qualificati scelti dalla FISE.

Gli stage saranno gratuiti eccetto che per la scuderizzazione del cavallo nei giorni di svolgimento dello stage che avrà un importo massimo di €. 50,00 per i due giorni.

Ecco i prossimi appuntamenti e i contatti per le iscrizioni:

Veneto Sporting Club Horse and Pony / Sommacampania (VR) Arnaldo Bologni 08 – 09 giugno 2020 Athos Caselli athoscaselli@gmail.com Lombardia Scuderie del Leon D’Oro/ Truccazzano (MI) Mario Rota 09 – 10 giugno 2020 Massimo Cesaretto massimo.cesaretto@gmail.com Piemonte Circolo Ippico Il Torrione/ Tortona (AL) Roberto Arioldi 09 – 10 giugno 2020 Aldo Mitrale aldomitrale@gmail.com Lazio Villaggio Equestre la Macchiarella / Roma Marco Porro 09 – 10 giugno 2020 villaggioequestre@gmail.com Emilia Romagna Circolo Ippico Le Siepi /Cervia Arnaldo Bologni 15-16 giugno 2020 Giorgia lesiepi@gmail.com

Per tutte le informazioni riguardanti il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli 2020 gli interessati possono scrivere a:

Gianluca Assumma referente dei giovani cavalli da salto per l’attuazione e comunicazione dei progetti Federali: g.assumma@fise.it– gianluca.assumma@gmail.com