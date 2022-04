Toscana Tour, chiusura in bellezza

Ad Arezzo prima tappa dell’edizione 2022 dell’Italian Champions Tour

Con le categorie per i cavalli giovani è scattata oggi, martedì 12 aprile, la quarta e conclusiva settimana di gare del Toscana Tour 2022, edizione tornata da protagonista nel palinsesto sportivo internazionale dopo due anni di stop forzato, e che ha fatto registrare numeri record.

Le ultime giornate di gare internazionali – evento clou il Gran Premio da 1 e 50 del CSI3* di domenica, 51.500 euro di montepremi – terranno però a battesimo la prima tappa dell’Italian Champions Tour.

Il circuito di salto ostacoli a squadre lanciato con successo nel 2021 da Fieracavalli in collaborazione con FISE ed Arezzo Equestrian Centre, quest’anno è articolato su tre tappe, inserite in prestigiosi concorsi internazionali, che porteranno le squadre al Final Event by Jumping Verona Fieracavalli 2022 (4-6 novembre).

Dopo l’esordio di Arezzo sarà poi la volta di un’altra location d’eccezione come l’ovale di Piazza di Siena durante il famoso CSIO (26/28 maggio) e quindi di uno dei CSI del ‘Summer Tour a San Giovanni in Marignano a luglio (22/24).

Venerdì 16 e sabato 17 aprile nell’arena in sabbia dell’Arezzo Equestrian Centre intitolata a Dante Alighieri si svolgeranno le due prove previste dal regolamento, con in campo due binoni di ciascuno degli undici team che partecipano all’Italia Champions Tour 2022: Cavalleria Toscana RG Team, Team Selleria Equipe, Goldspan Equestro Team, Grimaldi Lines, Horse&Fun for Jumping, Jumping Verona 2022, SCH Jumping Team, Scuderia 1918, Tombini Infinito Team, Victor Handmade e Riders Team powered by Allianz Bank F.A..

Legame tafforzato tra Fieracavalli e la Federazione Italiana Sport Equestri

Il Toscana Tour ha anche fatto da cornice alla presentazione di Fieracavali 2022. Venerdì scorso ad Arezzo è stata infatti presentata la 124esima edizione della kermesse scaligera in calendario dal 3 al 6 novembre prossimi con un programma ricco di eventi, esibizioni, convegni e progetti per il sociale, e caratterizzata da una nuova campagna di comunicazione.

‘Insieme. Vicini.’ è il claim dell’edizione 2022 di Fieracavalli che sceglie di rimettere al centro la figura del cavallo nella sua naturale bellezza. Un inno ad una ripartenza carica di ottimismo e fiducia che dichiara, inoltre, l’essenza della manifestazione stessa e la sua volontà di essere vicina al proprio pubblico, proponendosi come momento di incontro tra l’uomo e l’animale, in tutte le sue espressioni e modalità.

Rafforzato il legame con FISE che vedrà un ampliarsi, tra il 2022 e il 2023, del palinsesto sportivo. Rimane saldo il luogo di disputa delle finalissime dei due circuiti nazionali di salto ostacoli: il 124×124 e l’Italian Champions Tour. Tra gli appuntamenti più attesi certo non manca la ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™; oltre al confronto individuale sul campo, alcuni dei campioni internazionali si sfideranno nella seconda edizione della Top Team, competizione a squadre dove già si pregustano le prime conferme del calibro di Kevin Staut, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet, Alberto Zorzi e Piergiorgio Bucci, in squadra per Scuderia 1918 che, con KASK, si occuperà anche di ampliare l’area ‘Ladies&Gentleman’ dedicata ai cavalieri, proprietari e groom.