Ponyadi Kep Italia: cronaca della terza giornata

Arezzo, 4 settembre 2021 – Sport, divertimento e tante emozioni per i moltissimi binomi in azione su 21 diverse specialità equestri all’Arezzo Equestrian Center.

Assegnate ieri le medaglie nelle discipline di Caroselli, Country Jumping, Gimkana Cross, Piccolo Gran Premio, Reining, Salto Ostacoli e Volteggio.

La Lombardia passa in testa al medagliere provvisorio con 15 ori, 15 argenti e 14 bronzi. Seconda posizione per la Toscana con 13 ori e 11 argenti e 8 bronzi e terza posizione per l’Emilia-Romagna con 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi.

Oggi è la giornata conclusiva della manifestazione, le competizioni hanno avuto inizio alle 08:00 con le specialità di Concorso Completo, Dressage, Polo, Pony Games, Salto Ostacoli e Volteggio.

In queste stesse discipline arriveranno le medaglie finali, che si aggiungeranno a quelle già conquistate nel corso di questi giorni di gara e che determineranno l’ambitissimo medagliere definitivo.

Sempre in prima linea le attività collaterali nel Villaggio FISE – KEP Italia (area vicino al campo Boccaccio) con animazione, social contest e giochi a partire dalle 9:30.

Seguiteci sui nostri Social Network ufficiali e non dimenticate di pubblicare i vostri post con l’hashtag #PonyadiKEPItalia2021.

