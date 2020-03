Le iniziative Engea per aiutare i circoli ippici nell’emergenza Coronavirus

Roma, 19 Marzo 2020 – Un aggiornamento direttamente da Engea – Ente Nazionale Guide Ambientali.

Carissimi Presidenti, quadri tecnici e tesserati

il nostro Ente ha concertato una proposta che possa aiutare le difficoltà che tutti i circoli ippici stanno affrontando ed affronteranno per il mantenimento e la salute dei nostri amici cavalli, ovviamente per tutto il settore equestre nazionale aperto a tutte le ASD al cui interno hanno l’attività di equitazione.

È stata inviata dal nostro ente di promozione sportive PGS Polisportive Giovanili Salesiane una lettera al Ministero dello sport, al CONI ed al Ministero dell’agricoltura recante soluzioni finalizzate al superamento di questa emergenza. Cosi sintetizzati:

– esenzione IVA per tutti i servizi che le associazioni necessitano per il sostentamento degli equidi (mangimi, paglia, truciolo, fieno, prodotti veterinari);

– un contributo economico ad equide da erogare per la durata dell’emergenza e può essere un ottimo strumento di calcolo quanto previsto dalla tabella A allegata al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015.

Ci rendiamo perfettamente conto di come in questa fase di emergenza siano prioritari gli interventi sul fronte sanitario, ma altresì segnaliamo e ci facciamo portavoce per un intervento governativo a tutela di questo settore che purtroppo rischia conseguenze a svantaggio dei nostri amici equidi.

Abbiamo messo a disposizione sui nostri portali un’area dedicata per qualsiasi esigenza e necessita inerente l’emergenza Coronavirus.

Nell’area dedicata sono a disposizione:

Decreto Legge Cura Italia

Misure di sostegno al sistema sportivo nazionale

Riassunto legislativo – consulenza fiscale

Lettera d’intervento governativo per il settore

Autocertificazione aggiornata per gli spostamenti di necessità

Comunicato stampa Engea