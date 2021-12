Cavallo delle Murge: ad A.n.a.m.f.. la gestione dei programmi genetici

Taranto, 24 dicembre 2021 – Un bellissimo Natale questo, per gli amici appassionati del Cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca: vi giriamo di seguito il comunicato ufficiale che li riguarda.

“Con Decreto n° 0675120 sottoscritto questa mattina, il Ministero per le Politiche Agricole, con decorrenza 01.01.2022, ha disposto il trasferimento all’A.N.A.M.F. della gestione dei Programmi Genetici delle nostre razze.

Con il medesimo Decreto, sono stati inoltre approvati il nuovo Programma Genetico di miglioramento del

cavallo di Razza Delle Murge ed il Programma Genetico con scopo di conservazione dell’Asino Di Martina Franca.

È una notizia storica.

Un risultato che questa Associazione attende da sempre, che per decenni è sembrata impossibile e che, mi

sia consentito, premia l’impegno di questi anni.

Ringrazio il Ministero per le Politiche Agricole ed i Funzionari del Dicastero, che verificando con rigoroso

dettaglio la vigenza dei requisiti ed analizzando con puntualità la corposa documentazione, hanno consentito la

conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, benché il difficile periodo di emergenza.

Ringrazio altresì i Rappresentanti delle Istituzioni del Territorio ed, in particolare, l’On. Giampaolo Cassese per avere portato all’attenzione nazionale le istanze di questa terra, nonché l’Assessore Regionale all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, il Sindaco di Martina Franca Dott. Franco Ancona e l’Assessore Bruno Maggi per la sensibilità dimostrata e le continue esortazioni a proseguire nella tutela delle nostre Razze autoctone.

Un ringraziamento anche a Luca Lazzaro Presidente Confagricoltura Puglia.

Ringrazio infine l’Associazione ANACRHAI per la cura dedicata alle nostre Razze in questi anni e per la

collaborazione dimostrata nei mesi di affiancamento.

Si conclude oggi, alla vigilia delle Festività, un percorso complesso che ci ha visto capaci in soli due anni

di raggiungere un traguardo che sembrava impossibile.

Soltanto il 20 gennaio 2020, sono state disposte le necessarie modifiche dello Statuto.

Grazie allo sforzo ed al contributo personale degli allevatori a cui va il vero ringraziamento, in pochi mesi

ed in pieno lockdown è stato raccolto il necessario capitale sociale.

In data 24.07.2020 è stato conseguito il Riconoscimento Giuridico.

Depositata Istanza presso il MIPAAF ed istruito un corposo procedimento, lo scorso 17 maggio è stata

conseguita la qualifica di Ente Selezionatore.

Espletato un periodo di affiancamento, è stato concluso il passaggio della gestione.

L’impegno di alcuni, il contributo di tutti e soprattutto la coesione che ha segnato i soci in questi due anni costituiscono la vera ragione di questo risultato.

È un punto di arrivo, ma in realtà un punto di partenza.

Le decisioni genetiche per la conservazione ed il miglioramento delle nostre Razze passano a noi allevatori: ora siamo responsabili delle nostre scelte.

È questo il risultato più importante.

L’impegno e la coesione di questi anni ci consentiranno di raggiungere alti obiettivi.

Buon Natale !

Il Presidente Anamf

Leonardo Fusillo