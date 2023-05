Pds: Opera Italiana is in the Air

Bologna, 19 maggio 2023 – Intesa Sanpaolo e Fise portano a Roma, mercoledì 24 maggio, per festeggiare l’apertura di Piazza di Siena, il grande concerto ‘Opera Italiana is in the Air’ diretta dal Maestro Alvise Casellati. Un evento gratuito che darà a tutti la possibilità di godere della magia dell’Opera.

L’evento musicale segnerà l’inizio della tanto attesa 90° edizione dello CSIO di Roma Piazza di Siena, in programma dal 25 al 28 maggio presso Villa Borghese, promossa da FISE con la main partnership di Intesa Sanpaolo.

Il programma del concerto ‘Opera Italiana is in the Air’ è una immersione nella storia dell’opera italiana che ha reso il nostro Paese un caso unico al mondo e ne ha fatto il proprio emblema. Partendo dall’ironia rossiniana, con Verdi e, dopo la saturazione degli orizzonti operata dalla grande epopea verdiana, attraverso le nuove soluzioni di Puccini tra Wagner, Seconda Scuola di Vienna e il retaggio della grande tradizione italiana (soprattutto di Rossini e Verdi), si attraverserà tutto il grande secolo dell’opera ove l’Italia, con la forma dell’Aria e del canto all’italiana, ha istituito nuovi rapporti teatrali riuscendo a far cantare la propria lingua prima e come in nessun altro luogo si è saputo fare, almeno non così.

Il Maestro Alvise Casellati – Presidente e Music Director di “Opera Italiana is in the Air”, dirigerà l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

L’evento avrà come ospite d’onore Roberta Mantegna, soprano, e vedrà la partecipazione straordinaria dei solisti di “Fabbrica”, programma per giovani artisti del Teatro dell’Opera di Roma: Valentina Gargano e Mariam Suleiman, soprani, il mezzosoprano Ekaterine Buachidze, i due tenori Eduardo Niave e Nicola Straniero e, infine, il baritono Mattia Rossi.

«Nel novantesimo anniversario dello CSIO di Roma – Piazza di Siena Master d’Inzeo – ha detto il Presidente FISE, Marco Di Paola – il tradizionale concerto del Maestro Alvise Casellati rappresenterà una occasione imperdibile di vivere Piazza di Siena. L’atmosfera unica regalata dal contesto naturalistico e la musica dell’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma renderanno unico l’evento inaugurale del concorso ippico romano, per il quale ringrazio sentitamente Intesa Sanpaolo. Piazza di Siena è sempre più bella e insieme a Sport e Salute e CONI ci impegneremo ogni giorno, come abbiamo fatto negli ultimi anni, per continuare a preservare questo gioiello naturale che la città di Roma ci mette a disposizione».

L’evento potrà essere seguito in streaming sul sito https://www.piazzadisiena.it e nei giorni successivi all’evento potrà essere rivisto anche sul sito https://group.intesasanpaolo.com/it/