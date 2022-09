Al via il progetto “Pony e Bimbi” in Piemonte

Ha preso il via a inizio settembre il progetto Fise Piemonte “PONY & BIMBI”. Obiettivo primario di questa iniziativa è fornire a tecnici e istruttori che lavorano a stretto contatto con bambini che si avvicinano al mondo equestre, una adeguata preparazione educativa e una maggiore conoscenza delle dinamiche formative e tecniche.

Jacques Cavè è il tecnico che accompagna gli istruttori nel percorso formativo di questo progetto, fortemente appoggiato dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Coinvolti nell’iniziativa i circoli del territorio piemontese che hanno ospitato i primi due incontri: la Società Ippica Albese e Cascina Serena, mentre l’appuntamento del 26 e 27 settembre si svolgerà presso

l’Equiland di Moncalieri (Torino).

Al termine delle tre giornate formative saranno organizzati altri cinque incontri direttamente presso le sedi dei tecnici e istruttori che hanno preso parte al progetto, per proseguire sul campo e mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. A questi appuntamenti, che prevedono la presenza della mental coach Rita Andruetto, sono invitati a partecipare anche i genitori degli allievi.

“Il progetto “PONY & BIMBI” riflette l’impegno della Federazione nazionale e del Comitato Regionale, volto a migliorare e a fornire elementi utili per l’attività di base dei futuri cavalieri e amazzoni” spiega Mario Gennero, vice Presidente Fise Piemonte e referente del progetto. “La partecipazione all’iniziativa cresce incontro dopo incontro, segno che siamo sulla strada giusta e che la formazione deve essere costantemente aggiornata e adattata alle esigenze del nostro bellissimo sport”.

Nato anche per fornire ai nostri tecnici e istruttori maggiori strumenti formativi e agli allievi un’occasione di incontro, il progetto è a partecipazione gratuita.

(Per info: piemonte@fise.it)

Fonte: Ufficio Stampa FISE Piemonte