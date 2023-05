Fise Liguria sul podio al Pony Master Show per il salto ostacoli

Genova, 4 Maggio 2023 – Terminata Lunedì 1 Maggio l’edizione 2023 del PONYMASTERSHOW riservata al Salto Ostacoli presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre.

La Liguria dei pony sale ancora una volta sul podio in uno degli eventi più prestigiosi della stagione con Alessandro Enrico Maria Ventura e Qiss Me Des Loups (Società Ippica Finalese – Istr. Bernardo Martini Di Cigala) che si aggiudicano una combattutissima Medaglia d’Argento dopo le tre giornate di gara su oltre 90 partenti nella Categoria Speranze di h 100. Non sfiorano una barriera e si piazzano sesti, quarti e noni nelle classifiche di giornata chiudendo a pari punti con la prima classificata, ma piazzandosi secondi nel rispetto della regola del miglior risultato dell’ultima giornata.

Molto bene anche Giorgia Brizzante ed Alcotan (Circolo Ippico Lo Scrivia – Istr. Federica Motto) che chiudono in ottava posizione finale il Trofeo Avviamento Pony B di h 70 cm.

Buoni risultati anche di Lorenzo Lucespino e Pola nel Trofeo Avviamento classe C, Chloe Atina Bologna con Zine El Qoul nei Debuttanti Classe C, e con Galopin Des Chenes nei Giovanissimi h 105, Tea Angelica Costantino e Pillheat Angelina nei Primi Galoppi Classe B h 50 cm.

Complimenti dal Comitato ed un ringraziamento in particolare alle scuderie partecipanti a questo evento che oltre ad essere uno dei più rilevanti per il settore pony del salto ostacoli, si è confermato ancora una volta un appuntamento fondamentale per la crescita tecnica dei giovani binomi.

Fonte: Comitato FISE Liguria