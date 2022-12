Fise Piemonte: campionato regionale indoor. Una grande edizione!

Un successo annunciato quello dell’ultima edizione dei Campionati Regionali Indoor. Una grande partecipazione, più di 350 i binomi al via presso il centro ippico Il Torrione di Tortona, che ha fatto anticipare di un giorno le gare, cominciate giovedì 15 dicembre con le categorie riservate ai Cavalli.

Quattro giornate all’insegna dello sport equestre dedicate alla disciplina per eccellenza dell’equitazione: il salto ostacoli. <<L’atmosfera dei Campionati è sempre unica, speciale – ricorda il presidente Fise Piemonte Giacomo Borlizzi. C’è competizione, certo, ma complice l’aria festiva del Natale è anche un momento di svago che permette agli atleti di ritrovarsi e condividere emozioni. Il Campionato Indoor chiude la stagione agonistica e consente a istruttori e atleti di fare un bilancio dell’anno trascorso, tra risultati ottenuti e prossimi traguardi>>.

I percorsi, disegnati dal direttore di campo Marco Latini, hanno chiamato in campo per prima la categoria Cavalli, mentre sabato 17 e domenica 18 è stata la volta dei Campionati Pony che hanno decretato i migliori nelle categorie Esordienti, Debuttanti, Emergenti, Brevetti, Esperti e infine nel Trofeo Pony Assoluto.

Ha chiuso il Campionato la tradizionale sfida a squadre di domenica pomeriggio. Dopo la sfilata in campo, i componenti dei team si sono confrontati nei diversi percorsi: categoria 90, 110, 115, 125 e 135. Con un punteggio di 2/0 e in un tempo di 163.64 la squadra “in rosa” delle Superchicche (C.I. Sant’Antonio), chef d’équipe Giulia Airoldi, si è messa al collo la medaglia d’oro: bravissime Alessia Dalleolle, Lisa Crepaldi e Ginevra Franchini. Sul secondo gradino del podio è salito il team Dora Horses, chef d’équipe Sandro Piccioli, composta da Arianna De Bortoli, Vittoria Berola Canuto, Giada Ozzello ed Emma Acotto (circolo ippico Dora Horses) con 4/0 in 133.18. Bronzo per Il Torrione 1: Erika Francesca Bombini, Carolina Tenivella, Carolina Cassina e Lucrezia Rangone (circolo ippico Il Torrione), chef d’équipe Camillo Rangone e Lara Ferrero, chiudono la loro gara con 4/0 in 153.06

Complimenti a tutti, atleti e istruttori, da parte del presidente Giacomo Borlizzi e di tutti i consiglieri regionali.

Arrivederci ai prossimi Campionati Regionali 2023!

LE MEDAGLIE

CAMPIONATO CAVALLI

CAMPIONATO PROMESSE CAT L70 A DUE MANCHES

ORO- Gabriele Alessi (BJump Asd; istruttore Elisabetta Lanza )

ARGENTO- Roberta Putzolu (C.I. La Ciocca; istruttore Mirko Bevilacqua)

BRONZO- Giulia Bruna (Nuova S. I. Alessandrina; istruttore Valentina Guzzinati)

CAMPIONATO ESORDIENTI CAT LB80 A DUE MANCHES

ORO- Letizia Rosso (BJump Asd; istruttore Elisabetta Lanza)

ARGENTO- Chiara Ferrante Scarampi (Nuova Scuderia Serego; istruttore Marco Barberis)

BRONZO- Mia Felisari (C.I. Il Torrione; istruttore Mattia Grasso)

CAMPIONATO BREV. DEBUTTANTI SENIOR CAT B90 A DUE MANCHES

ORO- Mariateresa Dell’Aquila (Horsebridge Club; istruttore Francesco Fago)

ARGENTO- Eleonora Brunetto (La Coccinella; istruttore Roberto Donatis)

BRONZO- Alessio Melis (Favorita Ssd; istruttore Angelo D’Oria)

CAMPIONATO BREV. DEBUTTANTI JUNIOR CAT B90 A DUE MANCHES

ORO- Anna Bessini (Scuderia Gli Elfi; istruttore Stefania Valdo)

ARGENTO- Umberto Bianco (Nuova Scuderia Serego; istruttore Marco Barberis)

BRONZO- Francesca Grattarola (C.I. Il Gallino; istruttore Serena Campanini)

CAMPIONATO BREV. EMERGENTI SENIOR CAT B100 A DUE MANCHES

ORO- Anna Fagnano (Hippocastano; Chiara Pignero)

ARGENTO- Federica La Gioia (BJump Asd; istruttore Elisabetta Lanza)

BRONZO- Gloria Isaia (La Scuderia del Salice; istruttore Cinzia Mattio)

CAMPIONATO BREV. EMERGENTI JUNIOR CAT B100 A DUE MANCHES

ORO- Maya Maria Kira Molina (Nuova S.I. Alessandrina; istruttore Valentina Guzzinati)

ARGENTO- Claudia Forcella (C.I. La Magnolia; istruttore Carlo Forcella)

BRONZO- Giacomo Cremonte (Le Due Querce Asd; istruttore Italo Bianco)

CAMPIONATO BREV. ESPERTI SENIOR CAT B110 A DUE MANCHES

ORO- Carola Di Dio (Nuova S.I. Alessandrina; istruttore Valentina Guzzinati)

ARGENTO- Nicole Campaner (S.I. Astese; istruttore Gabriele Calvi)

BRONZO- Matteo Olivetta (C.E. Di Mottalciata; istruttore Marilia Vittone)

CAMPIONATO BREV. ESPERTI JUNIOR CAT B110 A DUE MANCHES

ORO- Alice Braghin (La Bollenghina; istruttore Silvia Briante)

ARGENTO- Beatrice Battel (Horsebridge Club; istruttore Laura Zacchia)

BRONZO- Rachele Podestà (Il Rosignolo; istruttore Simone Ruffino)

CAMPIONATO 1°GR JUNIOR C115 A DUE MANCHES

ORO- Ginevra Livia Maggi (Il Torrione; istruttore Luca Tartaglione)

ARGENTO- Cecilia Allosia (BJump; istruttore Elisabetta Lanza)

BRONZO- Eleonora Adele Maddalena Bruno (Horsebridge Club; istruttore Francesco Fago)

CAMPIONATO 1°GR SENIOR C120 A DUE MANCHES

ORO- Martina Bagnasacco (S.B.D.R; istruttore Enrico Zeppegno)

ARGENTO- Chiara Santangeletta (C.I. Gen. Cacciandra; istruttore Francesco Lazzarini)

BRONZO- Laura Sacco Delleani (Horsebridge Club; istruttore Paolo Pochettino)

CAMPIONATO ISTRUTTORI / OTEB C115 A DUE MANCHES

ORO- Marianna Dutto (Il Torrione; istruttore Adonella Bologna)

ARGENTO- Giulia Brunetto (Equin’ozio; istruttore Giulia Bortolamai)

BRONZO- Giacomo Podestà (Le due Querce; istruttore Italo Bianco)

CAMPIONATO 1°GR ESPERTI JUNIOR C130 A DUE MANCHES

ORO- Danping Brovia (S.I.A. istruttore Maria Rita Mennuni)

ARGENTO- Federico Marcoz (Horsebridge Club; istruttore Laura Zacchia)

BRONZO- Letizia Costanzo (Nuova S.I. Alessandrina; istruttore Valentina Guzzinati)

CAMPIONATO 1°GR ESPERTI SENIOR C125 A DUE MANCHES

ORO- Giulia Cuttica (Le Due Querce; istruttore Italo Bianco)

ARGENTO- Giulia Vincenzi (Il Rosignolo; istruttore Simone Ruffino)

BRONZO- Camilla Veneto (Il Mustang; istruttore Alessandra Vironda)

CAMPIONATO ASSOLUTO 1°GR E 2°GR C135 A DUE MANCHES

ORO- Alice Sartor (Il Torrione; istruttore Luca Tartaglione)

ARGENTO- Alice De Filippi (Horsebridge Club; istruttore Laura Zacchia)

BRONZO- Chiara Pignero (Hippocastano; istruttore Chiara Pignero)

CAMPIONATO PONY

CAMPIONATO PONY ESORDIENTI LBP70 A DUE MANCHES

ORO- Elena Maggiani (S.B.D.R. istruttore Enrico Zeppegno)

ARGENTO- Leonardo Terrando (Cascina Serena; istruttore Paola Salvalaggio)

BRONZO- Sofia Regis (Il Rosignolo; istruttore Simone Ruffino)

CAMPIONATO PONY DEBUTTANTI LBP80 A DUE MANCHES

ORO- Carola Rimini (S.I.A istruttore Maria Rita Mennuni)

ARGENTO- Giulia Wees (Il Mustang; istruttore Alessandra Vironda)

BRONZO- Sara Domine (BJump Asd; istruttore Elisabetta Lanza)

CAMPIONATO PONY EMERGENTI BP90 A DUE MANCHES

ORO- Ludovica Caraglio (S.I.A. istruttore Maria Rita Mennuni)

ARGENTO- Margherita Bava (Il Mustang; istruttore Alessandra Vironda)

BRONZO- Giulia Lucia Calcio Gaudino (Equin’ozio; istruttore Giulia Bortolamai)

CAMPIONATO PONY BREVETTI CAT BP100 A DUE MANCHES

ORO- Valentina Marchetti (BJump; istruttore Elisabetta Lanza)

ARGENTO- Ginevra Ruffino (Il Rosignolo; istruttore Simone Ruffino)

Bronzo- Mya Teresa Bavuso (La Caramella; istruttore Pamela Pralavorio)

CAMPIONATO PONY ESPERTI CAT BP110 A DUE MANCHES

ORO- Anna Luciani (C.E. Di Mottalciata; istruttore Marilia Vittone)

ARGENTO- Carolina Tenivella (Equisport La Porcellana; istruttore Alessandro Ferrero)

BRONZO- Emma Acotto (Dora Horses; istruttore Sandro Piccioli)

CAMPIONATO A SQUADRE

ORO- Superchicche (C.I. Sant’Antonio; chef d’èquipe Giulia Airoldi): Alessia Dalleolle, Lisa Crepaldi e Ginevra Franchini

ARGENTO- Dora Horses (Dora horses SSD; chef d’équipe Sandro Piccioli): Arianna De Bortoli, Vittoria Berola Canuto, Giada Ozzello ed Emma Acotto

BRONZO- Il Torrione 1 (Il Torrione SSD; chef d’équipe Camillo Rangone e Lara Ferrero): Erika Francesca Bombini, Carolina Tenivella, Carolina Cassina e Lucrezia Rangone

