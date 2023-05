Piemonte: presentato il progetto “Next Generation Team”

Bologna, 9 Maggio 2023 – Si sono presentati puntuali all’appuntamento di sabato 6 Maggio a Tortona i cavalieri e le amazzoni chiamati dal Comitato Regionale Piemonte in occasione della presentazione di uno dei progetti più ambiziosi dedicati al settore giovanile del salto ostacoli. Il progetto Next Generation Team riparte da loro, dai 24 giovani e giovanissimi atleti piemontesi che sono stati selezionati, in base ai requisiti richiesti, tra i migliori allievi juniores.

Ha una lunga storia il progetto Next Generation Team (il progetto completo è disponibile QUI) come ricorda nel discorso di apertura il Presidente Fise Piemonte Giacomo Borlizzi “Sono anni che personalmente e insieme al consiglio regionale abbiamo cercato di attuarlo, ma per una serie di coincidenze avverse, non ultima la pandemia che ci ha bloccato, non siamo riusciti a concretizzarlo. Quest’anno invece, grazie al coinvolgimento degli sponsor, ai quali va il mio ringraziamento, dei consiglieri regionali e dei ragazzi che ne prenderanno parte, siamo riusciti a partire, seppur in leggero ritardo”.

Realizzato con il supporto di GIMAX, TCA, DL, THARROS, ESSETI AMBIENTE, S.BERNARDO, LUDO.CAR, ATOMATIS, LAYUP FACTORY, IO, il progetto ha come obiettivo la creazione di gruppi di atleti selezionati, suddivisi per fasce d’età, che saranno seguiti e monitorati durante tutta la stagione sportiva “Atto a creare per questo gruppo spirito di squadra– continua Borlizzi– in occasione di manifestazioni scelte dal Comitato regionale e crescita culturale-sportiva dei ragazzi impegnati, per dare opportunità concrete a 360 gradi nel nostro meraviglioso mondo”.

Le squadre sono tre, Gold Team (formato da ragazzi di massimo 17 anni che partecipano regolarmente a categorie 130 o superiori), Green Team (Juniores di massimo 16 anni selezionati tra gli allievi che partecipano regolarmente a categorie 120 o superiori) e Team Pony (ragazzi di età massima 15 anni che partecipano regolarmente a categorie 110 o superiori), ma è importante sottolineare che sono team “aperti” come spiega il consigliere Carlo Forcella presente alla conferenza stampa organizzata presso il centro ippico Il Torrione di Tortona: <<Si entra in squadra per meriti sportivi, ma nello stesso tempo si uscirà se i risultati non sono conformi alle aspettative. Questo è un percorso sportivo, ma soprattutto formativo. I ragazzi devono ambire agli eventi internazionali, devono alzare l’asticella delle loro aspettative agonistiche>>.

Responsabile del settore tecnico del Progetto il colonnello Salvatore Oppes che ha illustrato i vari step del Next Generation Team <<È nostro dovere costruire un percorso formativo per i giovani che sono il nostro futuro, fornendo loro gli strumenti necessari affinché diventino competitivi, perché bisogna sapere e anche saper fare>>. Il colonnello ha poi spiegato di aver già individuato il tecnico che seguirà i ragazzi durante il primo Summer Camp di fine agosto, Antonio Tabarini. Altro nome che preparerà i ragazzi durante gli stage previsti dal progetto sarà Bruno Chimirri e <<Un altro cavaliere di grandissima esperienza, ma non è ancora il momento di svelare il suo nome perché sarà una sorpresa>> ha spiegato Oppes.

A fianco dei ragazzi, chiamati ad accompagnarli in questo percorso di crescita agonistica ed “etica” ci saranno anche i loro istruttori, i genitori e il comitato formato da patron e patronesse, formato da Sabina Toro, Antonio Ludovico, Luigi Lo Bosco e Luca Sicurello, che avrà il prezioso compito di facilitare le relazioni esterne e di aiutare i genitori nelle trasferte.

A fine conferenza è stato poi il momento di presentare i veri protagonisti del Next Generation Team Piemonte, i cavalieri e le amazzoni che hanno sfilato con le divise della propria squadra. Eccoli.

GOLD TEAM

Elena Sibilia (Scuderia Sibilia; istruttore Rino Sibilia)

Lavinia Mirabelli (Le Due Querce; istruttore Italo Bianco)

Ferrante Anchisi (Isola Che Non C’è; istruttori Anita Calafiore e Giorgio Nuti)

Giulia Ludovico (Dogonda; istruttore Gianandrea Momo)

Lavinia Lo Bosco (La Varletta; istruttore Massimo Grossato)

Andrea Pisani (Biella Eq. Team; istruttore Riccardo Pisani)

GREEN TEAM

Carolina Cassina (Il Torrione; istruttore Camillo Rangone)

Ginevra Livia Maggi (Il Torrione; istruttore Luca Tartaglione)

Lucia Rinaldi (Malabaila; istruttore Adriano Prisco)

Nicolò Monari (Equimotion; istruttore Paolo Monari)

Cecilia Farina (Il Brughetto; istruttore Matteo Migliavacca)

Aurora Frego (Scuderie della Picchetta; istruttore Edoardo Ingrà)

Ginevra Basso (Horsebridge Club; istruttore Roberto Modena)

PONY TEAM

Alessandra Tufano (La Caramella; istruttore Pamela Pralavorio)

Sofia Luisa Vercelli (Grifon Verde; istruttore Donatella Garzotto)

Emma Acotto (Dora Horses; istruttore Sandro Piccioli)

Matilde Sicurello (Malabaila; istruttore Adriano Prisco)

Ludovica Marras (La Bellaria; istruttore Aniceto Patrone)

Lucrezia Rangone (Il Torrione; istruttore Camillo Rangone)

Ginevra Ruffino (Il Rosignolo; istruttore Simone Ruffino)

Cecilia Speranza (La Bellaria; istruttore Aniceto Patrone)

Angelica Anna Rovetto (C.E. Mottalciata; istruttore Marilia Vittone)

Carolina Tenivella (La Porcellana, istruttore Lara Ferrero)

Mya Teresa Bavuso (La Caramella; istruttore Pamela Pralavorio)

(Credits ND FOTOGRAFIE)

Fonte: Ufficio Stampa Fise Piemonte