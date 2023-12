Storico argento per il dressage del Friuli Venezia Giulia

Bologna, 5 dicembre 2023 – Una trasferta che ha il sapore delle migliori imprese quella messa a segno dai ragazzi del dressage del Friuli Venezia Giulia. Lo scorso weekend, presso gli impianti equestri de Le Siepi di Cervia, i giovani dressagisti capitanati da Vanessa Ferluga hanno raccolto più che apprezzabili risultati nella Coppa delle Regioni di Dressage Fise 2023.

Due i team in gara nel confronto tra le regioni italiane. E tra questi, la squadra tutta in rosa che ha affrontato i rettangoli di Livello E Avanzato ha saputo prodursi in una performance che ha portato a casa un meritatissimo argento. Le regioni impegnate in questa categoria sono state nove, molte delle quali rappresentanti di realtà numericamente più consistenti del Friuli Venezia Giulia che tuttavia è riuscito a ‘costruire’ con grande tenacia questa storica medaglia.

Autrici della magnifica impresa sono state Benedetta Cadamuro e Maddalena Tempo (La Polveriera, istr. Silvia Loreti), Angelica Zoppas e Margerita Zenga (C.E. I Magredi, istr. Vanessa Ferluga). Il team ha conseguito un totale di 404,206%, sorpassato solo dallo squadrone Lombardia che ha chiuso a 417,738%. A completare il podio è arrivata infine l’Umbria, terza a 401,313%.

La trasferta a Le Siepi è stata impreziosita anche da un’altra eccellente performance, messa a segno questa volta nel Livello E Primi Passi. La compagine composta da Martina Giosuè (La Polveriera), Carlotta Tonon e Alessandro Fontana (C.E. Elle) ed Emy Urban (C.E. La Silva), per meno di 2 punti percentuali (467,750% contro i 469,250 del Veneto terzo classificato) si è dovuta ‘accontentare’ del quarto posto in classifica finale, in una competizione che ha visto al via ben 11 regioni. Anche in questo caso, la Lombardia (486,750%) ha fatto la parte del leone, mentre al secondo posto si è piazzata l’Emilia Romagna (476,00%).

«È stato un successo davvero importante perché è stato costruito con un eccellente lavoro di squadra» ha commentato Vanessa Ferluga che ha seguito con grandissima partecipazione le competizioni dei ‘suoi’ ragazzi a Cervia. «Abbiamo dimostrato grande consistenza di prestazioni. Non ci sono stati dei ‘super acuti’ ma piuttosto un lavoro corale dove ciascuno a fatto del proprio meglio. I ragazzi sono rimasti concentratissimi. Rispetto all’anno scorso siamo migliorati e c’è stata una buona alternanza nel nostro vivaio. Abbiamo portato a Cervia due squadre che sono andate bene. E anche a titolo individuale ci siamo difesi… Emy Urban con Musicfield Lady ha conquistato il bronzo nel Trofeo Promesse mentre analoga medaglia è andata a Martina Giosuè su Dans Clover nel Trofeo Debuttanti. Sono soddisfatta, non c’è che dire».

Anche Massimo Giacomazzo, presidente del Comitato regionale Fise Friuli Venezia Giulia, si è espresso con parole di grande elogio verso gli atleti, i loro istruttori, i tecnici e non ultime le famiglie che sostengono le attività sportive dei giovani talenti equestri.

«Sono estremamente soddisfatto. L’anno scorso si sarebbe potuto pensare a un exploit estemporaneo. I risultati di quest’anno invece arrivano come una conferma della continuità che stiamo coltivando in regione. Non posso che essere grato a tutti i tecnici che negli anni ci hanno aiutato ad arrivare fin qui. Il Comitato rimane lo strumento per far raggiungere ai nostri ragazzi queste soddisfazioni. Tutto il resto del lavoro lo fanno i ragazzi con il loro impegno, le famiglie, gli istruttori, i tecnici e anche i nostri sponsor. I team di quest’anno erano nuovi, il che significa che nonostante il Friuli Venezia Giulia abbia numeri contenuti, la base si sta allargando. La continuità dei risultati fa appassionare nuovi atleti ed è proprio ciò su cui puntiamo. La medaglia d’argento a squadre, i due bronzi individuali e anche il quarto posto nella E Primi Passi sono un magnifico regalo da mettere sotto l’albero di Natale».

Natale, appunto… ci siamo quasi, ed è tempo anche di iniziare a pensare al 2024.

«Per il prossimo anno proveremo a elaborare un programma di lavoro sempre più solido – risponde Vanessa Ferluga -. Ci saranno ragazzi che passeranno di categoria, pony nuovi e soprattutto potremo partire dalla bellissima esperienza di questo Campionato. Ma prima, ce lo meritiamo, festeggeremo tutti insieme».

Piccola ma significativa curiosità… Per la prima volta, la trasferta a Cervia ha visto le due squadre del Friuli Venezia Giulia portare in alto anche i brand degli sponsor che credono in loro. I ragazzi erano vestiti da Vinci da Vinci, i set cavallo di My Opus, i giubbini di My Watch Boutique, oltre naturalmente agli sponsor finanziari, come Purina, Sergio Grasso, Amahorse che supportano fattivamente ogni trasferta. Anche questo è un modo – molto importante – di fare squadra.