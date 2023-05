Una fantastica Piazza di Siena da ricordare per la Lombardia

Sul podio, con i tecnici dei ragazzi, anche il presidente Vittorio Orlandi per ritirare la targa e i premi assegnati alla prima squadra sul podio.

Il Team lombardo, seguito dal capo equipe Luigi Rossoni e dal Tecnico Roberto Arioldi, è stata l’unica squadra a chiudere con il poker di quattro doppi percorsi netti, ed era composto da Carolina Fenocchio (Bout’ Chou de la Lande) allieva di Massimo Fenocchio del Centro Ippico La Fenilla, Riccardo Giacomo Veronesi (Attyrory Bye Bye Love) allievo di Sofia Cappelletti del Centro Ippico A Colori, Lucrezia Colombo (Exxon de L’Hoste) allieva di Daniele Bozzo Rolando del Centro Ippico Danika, Riccardo D’Ambrosio (Omey Cove) allievo di Gianni D’Ambrosio del Centro Ippico Le Torri ed Eleonora Duse (Filae du Banney) allieva di Marco Serano del Centro Ippico Bressanelli. Podio verde Lombardia anche per le classifiche finali individuali con il primo posto di Riccardo Giacomo Veronesi (110), il terzo posto dell’undicenne Carolina Fenocchio (115), terzo posto di Riccardo D’Ambrosio (100) e quarto posto per Lucrezia Colombo (105).

Si è conclusa nella mattinata del giorno di chiusura dello CSIO Roma Master d’Inzeo, la Coppa del Presidente Cavalli, la competizione più seguita e più amata nel panorama delle gare nazionali.

A salire sul gradino più alto del podio, con quattro doppi percorsi netti, sono stati gli atleti vestiti di verde scuro: i ragazzi lombardi con le loro eleganti giacche Sarm Hippique e il cap della Kep Italia.

Il nostro Team, agli ordini del capo equipe Annina Rizzoli e dall’infaticabile Roberto Arioldi, era formato da Riccardo Musazzi (Verd’Ick) allievo del Centro Ippico La Lura di Giuseppe Colombo, Maria Vittoria Gaffuri (Daddy Gold) allieva di Alessandro Bertini del Centro Ippico Belloli, Filippo Bolognini (Avatar), allievo di Cristiano Zappa del Centro Ippico Valleverde, Beatrice Chiaradonna (Tripple A VdV Z) allieva di Albert Marongiu della Scuderia della Rovere e Giorgia Cusmano (Lacoste III) allieva di Massimo Fiocchi del Centro Ippico Team Sister.

Come da programma i migliori 30 binomi della classifica hanno potuto accedere alla finale individuale Next Generation Intesa San Paolo, prevista nel pomeriggio sul prestigioso ovale verde di Piazza di Siena, in cui dovranno affrontare anche una categoria di stile.

E proprio la categoria di Stile “Colonnello Lodovico Nava” ha decretato vincitrice la nostra giovane amazzone Maria Vittoria Gaffuri, in gara con Daddy Gold.

Complimenti a tutti i ragazzi, ai loro pony, ai loro cavalli e per i loro otto doppi percorsi netti dal presidente Vittorio Orlandi, dal Consiglio di FISE Lombardia, dal Tecnico Roberto Arioldi che ha seguito tutti i ragazzi in gara, da Annina Rizzoli, vice presidente Fise Lombardia, responsabile del Settore Salto Ostacoli della nostra Regione e capo equipe per l’occasione, da Luigi Rossoni, consigliere responsabile settore Pony e capo equipe della Squadra Lombardia Pony e Diego Vanoli, vice presidente del Comitato lombardo.