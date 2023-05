Bice Castelli, in Francia esordio col botto

Bologna 9 maggio 2023 – La giovanissima monzese Bice Castelli ha vinto la prova di Attacchi riservata agli Junior, nella categoria Pony Singoli del Cai “due stelle” di Selestat, in Francia.

Alla sua prima competizione internazionale, dopo il passaggio di categoria che l’ha portata dalla categoria Children a quella Juniores, Bice ha fatto centro. E che centro!

La 14enne driver azzurra è stata protagonista di una gara in crescendo, chiusa con 123.23 penalità. Quinta dopo il test di dressage, è passata al secondo posto dopo la maratona, peraltro portata a termine con la seconda miglior performance. Per poi balzare in testa alla classifica nella conclusiva prova dei coni, chiusa con il secondo miglior tempo parziale.

Con questa vittoria l’azzurrina ha così iniziato nel migliore dei modi la sua carriera tra gli Junior, dopo che nel 2022 aveva vinto la medaglia di bronzo tra i Children ai Campionati Europei di Aszár Kisber.

A Selestat la giovane lombarda ha gareggiato con due pony, Reneja Casper e Valenzo de Chandieu. Oltre alla vittoria con il primo si è piazzata anche al quinto posto con il secondo.

Puntuali sono arrivati i complimenti alla giovane driver e ai suoi partners a quattro gambe dal presidente della Fise Lombardia, Vittorio Orlandi, dal Consiglio e da Diego Vanoli, vice presidente e consigliere responsabile del Settore Attacchi del Comitato regionale.