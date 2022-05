A San Rossore i VIM Spa Campionati Italiani Open di Endurance

Pisa, 9 maggio 2022 – Per la prima volta insieme in un unico evento tutte le categorie della disciplina equestre più dura al mondo per un totale di 12 campionati.



È una vera e propria festa nazionale dell’endurance quella che si svolgerà dal 2 al 5 giugno all’ippodromo San Rossore di Pisa in occasione dei VIM Spa Campionati Italiani Open di Endurance 2022, inseriti nel cartellone del Giugno Pisano.

Un evento unico nel suo genere che per la prima volta riunisce insieme tutte le categorie per un totale di 12 campionati, richiamando da tutta Italia e dall’estero atleti, turisti e amanti della natura e degli sport open air.

Nel primo weekend di giugno, infatti, la tenuta di San Rossore – che ha fatto conoscere al mondo Pisa come la capitale europea dell’endurance – ospiterà i Campionati Italiani Open CEI3* (160km), CEI1* e CEIYJ1*(104,5 km) in programma il venerdì 3, i Campionati Italiani Open CEI2* e CEIYJ2*(120 km), per gli Under 14 CEN B/R (84Km), CEN A (40Km), Debuttanti (20km) che si disputeranno sabato 4, e i Campionati Italiani Pony Élite (8,4km), B (5,6km), A (4,2km) e Avviamento (2,8km) nel cartellone di domenica 5.

Nella quattro giorni dedicata a tutti gli appassionati di Endurance e in generale degli sport equestri e agli amanti della natura, le varie fasi che coinvolgono cavalli e cavalieri in gara si alterneranno ad eventi collaterali di intrattenimento e di valorizzazione del territorio che animeranno l’arena dell’ippodromo: mercatino dell’artigianato, collezionismo, enogastronomia e prodotti tipici, vernissage e mostra del Giugno Pisano fino agli happy hour con DJ Set. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e si aggiungono ai servizi di ristorante, bar e bistrot presenti all’interno dell’ippodromo.

VIM Spa Campionati Italiani di Endurance 2022 sono un evento FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e FEI (Federazione Equestre Internazionale) organizzato da Sistemaeventi.it e Italia Endurance Asd in collaborazione con l’Ippodromo di San Rossore e con il patrocinio del Comune di Pisa, del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica.

VIM Spa è il title sponsor che dà il nome all’evento, l’associazione Per donare la vita Onlus lo sponsor solidale.

Comunicato stampa