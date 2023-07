Bologna, 5 luglio 2023 – L’attesa si è finalmente conclusa: prende l’avvio il Fip Ladies European Polo Championship 2023 Punta Ala – Trofeo U.S. Polo Assn.

Si parte oggi, mercoledì 5 luglio, alle 18 con la consueta sfilata dei cavalli e delle atlete protagoniste dell’Europeo in programma alla Marina di Punta Ala, arricchita dalla presenza di auto d’epoca e a cui parteciperà anche Sandra Mucciarini, Assessore del Comune di Castiglione della Pescaia. La sfilata sarà seguita da un aperitivo allo Yachting Club di Punta Ala.

Il torneo

Saranno tre le giornate di gara, con inizio fissato per le ore 17.00 e per le ore 18.00. In campo quattro nazionali: Italia, Inghilterra, Germania e Francia.

I match inizieranno giovedì 6 luglio. Secondo l’ordine stabilito dal sorteggio, l’Italia, guidata dal c.t. Franco Piazza e dal capo equipe Alessandro Giachetti, affronterà l’Inghilterra. Mentre nell’altra sfida si affronteranno Francia e Germania.

Le squadre torneranno poi in campo sabato 8, con la seconda giornata in cui le squadre vincitrici nel primo match si incroceranno con le perdenti. Domenica 9 luglio si disputeranno le finali – di cui RaiSport, nei giorni successivi l’evento, manderà in onda un’ampia sintesi – e la premiazione.

Le quattro federazioni hanno presentato una lista di 10 convocate ciascuna, ma saranno quattro le ragazze a scendere in campo. Per l’Inghilterra Kristina White, Beanie Bradley, Rosanna Turk e Rebecca Walters. Per la Germania Clarissa Marggraf, Marie Haupt, Svenja Hölty ed Eva Brühl. Per la Francia le sorelle Luci e e Pearl Venot, Margaux Perruchot e Ambra Ploix. Alice Coria, Maitena Marrè, Camila Rossi e Ginevra Visconti le ladies scelte per indossare la maglia azzurra.

Italia campione in carica

Quella in programma a Punta Ala sarà la quarta edizione dell’Europeo femminile di polo. La prima si disputò nel 2017 a Chantilly (Francia), con il successo dell’Italia, che chiuse al secondo posto alle spalle della Germania l’anno successivo a Villa Sesta, sempre in Toscana. Nel 2021, primo anno in cui l’Europeo è valso come qualificazione al Mondiale femminile, l’Italia a Milano ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro, prima del quarto posto nel Mondiale in Argentina.

La sfilata

Gli eventi

Il programma della cinque giorni di Punta Ala è ricco di eventi che andranno a completare il calendario del Campionato Europeo. Venerdì sera, al Gallia on the Beach, è in programma una cena di beneficenza per raccogliere fondi a favore di Operation Smile Italia ETS Foundation. Domenica ci sarà la cena di chiusura al ristorante “La Vela”.