Italia Polo Challenge Baylandi Cup a Porto Cervo 2021

E gli ospiti più attesi sono proprio gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon (hp7).

Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento. Sia dal punto di vista dell’agonismo sia dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale. Compreso l’Abierto di Buenos Aires.